Carolina Sabino se pronuncia sobre la muerte de Miguel Uribe: “Tu legado será eterno”

Carolina Sabino se ha posicionado como una de las actrices colombianas con gran reconocimiento gracias a su amplia trayectoria profesional. Además, se ha ganado el cariño del público gracias a su participación en MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN.

Por su parte, su nombre sido tendencia en las últimas horas por una noticia que tiene al país lleno de nostalgia tras el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, el senador y candidato presidencial de Colombia, según lo reveló su esposa María Claudia Tarazona y la Fundación Santa Fe.

¿Qué dijo Carolina Sabino tras la muerte de Miguel Uribe?

La actriz Carolina Sabino compartió mediante su cuenta oficia de Instagram, unas palabras sumamente conmovedoras tras conocer la lamentable noticia, expresando todo su dolor, enfatizando en las buenas cosas que hizo Miguel Uribe a lo largo de su vida, tanto en lo personal como en lo profesional.

“Miguel: Duele el adiós, pero serás indeleble en el alma, en la historia de nuestro país, y en nuestros corazones. Nos unimos en oración, y así seguirá siendo. Colombia abrazará a tu familia, y tu legado será eterno”, escribió Carolina en su publicación, un mensaje que resonó profundamente en sus seguidores.

Emotivas palabras de Carolina Sabino a Miguel Uribe. | Foto: Canal RCN

Cabe resaltar que las palabras de Carolina quedaron marcadas por parte de sus seguidores al generar diversas interacciones acerca de la melancolía que siente todo el país tras la pérdida de un gran representante político como lo era Miguel Uribe.

Colombia está de luto por la partida de Miguel Uribe Turbay

En la madrugada de este 11 de agosto, Colombia despertó con la triste noticia sobre el fallecimiento de Miguel Uribe, quien había estado luchando por su vida tras un desafortunado hecho que sufrió hace dos meses.

Durante ese periodo de tiempo, el senador recibió atención médica especializada en la Fundación Santa Fe, pero lamentablemente no logró superar las secuelas de lo que le dejó el desafortunado hecho que vivió.

Miguel Uribe falleció, dejando un gran legado. | Foto AFP: Raúl Arboleda

Desde luego, el dolor por su partida ha generado una avalancha de mensajes de condolencia en las redes sociales, desde políticos, creadores de contenido digital, artistas, familiares y seguidores al destacarse no solo por su labor como senador, sino también por su carrera en la política y su candidatura a la presidencia de Colombia, dejando una huella imborrable en el país.