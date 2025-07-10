Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes fueron captados juntos y dejaron inesperada escena en público

Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar han estado en el foco mediático en el último tiempo luego que ambos se empezaran a mostrar juntos tras su paso por MasterChef Celebrity.

Artículos relacionados Marcela Reyes Salieron a la luz inéditas fotos de Marcela Reyes y Regio Clown antes de la muerte de B-King

¿Cuál es el video en el que captaron juntos a Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar?

Los dos exparticipantes de la competencia del Canal RCN han sido noticia en las últimas horas luego que se viralizara un video en el que se mostraron juntos.

En el audiovisual se observa al futbolista junto a la actriz y su hija María José en un supermercado, allí los tres se muestran bastante sonrientes mientras pasan a la caja.

En el video se ve las miradas y gran confianza que se tienen Caterin y Mario Alberto, quienes parecen concentrados en una conversación entre ambos que genera risas en la actriz.



Como era de esperarse este video ha generado múltiples opiniones entre los internautas, ya que para muchos este video demuestra que la actriz y el futbolista son pareja y hasta podrían estar viviendo juntos.

Artículos relacionados Talento internacional Murió el actor Gustavo Cosaín tras diagnóstico de cáncer, esto se sabe

¿Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes confirmaron su relación amorosa?

Este video de Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar tiene a sus seguidores emocionados y muchos aseguran que ya es más que obvio que tienen una relación amorosa.

Cabe resaltar que, ni el exfutbolista ni la actriz han confirmado su relación de manera directa, no obstante, algunos de sus excompañeros de la competencia de cocina como Valentina Taguado y Julián Zuluaga han confirmado su amorío.

Tanto el exjugador como la actriz han dejado pistas de su cercana relación, una de ellas fue el mensaje que Yepes le dedicó a Caterin tras su salida de MasterChef Celebrity.

Qué triste salida, pero que hermosa despedida. Se va lo más hermoso y tierno del programa.

A este comentario se sumó la respuesta de la actriz, quien aseguró que lo mejor que le dejaba la competencia de cocina era haberlo conocido.

Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes son tendencia tras ser captados en supermercado. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Participante de MasterChef Celebrity tuvo que ser hospitalizado de urgencia: esto se sabe

¿Quién son las exparejas de Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar?

Mario Alberto Yepes estuvo casado por más de 20 años con Carolina Villegas, con quien tuvo tres hijos Miranda, Lorenzo y Luciano. Sin embargo, hasta el momento ni exjugador ni su exesposa han revelado las causas de su separación, eso sí, han demostrado que quedaron en buenos términos.

Por el lado de la actriz, Caterin Escobar tuvo dos relaciones sonadas en el pasado, una con Daniel Ríos, con quien tuvo a su hija mayor María José Ríos y otra con el actor Tommy Vásquez.

La actriz se casó con Tommy Vásquez en 2008 y fruto de su matrimonio nación Matías Escobar, el hijo menor de la actriz, con quien constantemente se muestra en redes sociales.