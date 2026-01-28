Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Carro de Arelys Henao sufrió una falla en plena carretera tras concierto en Antioquia

Arelys Henao tuvo inesperado percance en plena carretera por falla en su carro tras concierto en Antioquia.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El inesperado percance que vivió Arelys Henao en carretera tras su show en Antioquia
El inesperado percance que vivió Arelys Henao en carretera tras su show en Antioquia. (Foto Canal RCN | Freepik).

Arelys Henao vivió un inesperado percance en plena carretera cuando el vehículo en el que se movilizaba presentó una falla. La artista popular acababa de culminar una presentación en vivo en Taraza, Antioquia.

Artículos relacionados

¿Qué pasó con el carro de Arelys Henao?

A través de un video compartido en su cuenta oficial de Instagram, donde reúne a miles de seguidores, Arelys Henao reveló el inesperado inconveniente que vivió tras finalizar su concierto en Tarazá, Antioquia.

Tras su concierto en Antioquia, Arelys Henao enfrentó un problema en la vía
Tras su concierto en Antioquia, Arelys Henao enfrentó un problema en la vía. (Foto Canal RCN).

La reconocida cantante de música popular contó que, mientras se desplazaban por carretera, el automóvil en el que viajaban presentó una falla que los dejó detenidos en plena vía.

Artículos relacionados

Según relató, la situación tuvo un giro positivo gracias a la ayuda de una familia de fanáticos que había asistido a su presentación y que se encontraba cerca del lugar cuando todo ocurrió.

“Viajando a mi concierto de Tarazá, Antioquia, nos varamos, pero esta linda familia paró a ayudarnos sin saber que yo venía en el carro”, comentó la artista.

Afortunadamente, el inconveniente se resolvió rápidamente y Arelys Henao junto a sus acompañantes pudo continuar su recorrido sin mayores contratiempos.

¿Cómo reaccionaron los fans de Arelys a su percance en carro?

Como era de esperarse, la reacción de los fanáticos de la cantante fue inmediata y, por medio de la casilla de comentarios, le pidieron a la artista que se cuidara, pues desde la muerte de Yeison Jiménez han venido expresando mayor preocupación por los artistas del género popular.

Artículos relacionados

Comentarios como: “Por favor, a cuidarse mucho, se están varando muchos de ustedes”, son algunos de los que se leen en la publicación, mientras que otros resaltaron la suerte que tuvo, teniendo en cuenta que esa vía no es muy amigable: “De verdad fueron ángeles, porque hay que ser realistas, los que conocemos esas carreteras sabemos que es muy difícil que alguien pare a auxiliar a un varado”.

Sin embargo, también hubo quienes aplaudieron la humildad de Arelys al bajarse de su carro luego de ver que una familia decidió ayudarlos tras encontrarlos detenidos en plena vía.

Momento inesperado para Arelys Henao tras concierto
Momento inesperado para Arelys Henao tras concierto. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Hermana de B-King asegura que el cantante se manifestó cuatro meses después de su muerte Talento nacional

Hermana de B-King reveló que el cantante se le manifestó tras cuatro meses de su muerte

Hermana de B-King habló de la señal con la que asegura se manifestó el artista tras cuatro meses de su muerte.

Redes reaccionan al cambio de Juliana Velásquez y la comparan con Michael Jackson Juliana Velásquez

Juliana Velásquez es criticada por drástico cambio en su rostro: fue comparada con Michael Jackson

Juliana Velásquez desató una ola de comentarios luego de aparecer con un notorio cambio en su rostro.

J Balvin compartió divertidos videos donde lo confunden con Maluma Maluma

J Balvin publica curiosos videos donde personas creen que es Maluma

J Balvin publicó videos de momentos en los que varias personas lo confundieron con Maluma, reaccionando con humor y naturalidad.

Lo más superlike

Manuela Gómez llora. Manuela Gómez

El Supervillano de La casa de los famosos Colombia hizo llorar a Manuela Gómez; esta es la razón

Juanda Caribe cumplió nuevas misiones como supervillano y desató tensión que terminó afectando a Manuela Gómez.

Reconocido cantante reveló que los médicos le dieron pocos meses de vida Talento internacional

Reconocido cantante reveló que los médicos le dieron pocos meses de vida

Juan Fernando Quintero reveló que padece presbicia, miopía y astigmatismo, una condición que sorprendió a sus seguidores. Salud

¿Qué es la miopía y la presbicia? La condición visual de Juanfer Quintero

Pepe Aguilar fue claro al hablar sobre los rumores de nietos tras el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Christian Nodal

Pepe Aguilar respondió si espera nietos de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Muere Kōzō Shioya la voz de Majin Buu en Dragon Ball Talento internacional

¡El mundo del anime está de luto! Fallece Kōzō Shioya, la voz de Majin Buu en Dragon Ball