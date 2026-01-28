Carro de Arelys Henao sufrió una falla en plena carretera tras concierto en Antioquia

Arelys Henao vivió un inesperado percance en plena carretera cuando el vehículo en el que se movilizaba presentó una falla. La artista popular acababa de culminar una presentación en vivo en Taraza, Antioquia.

¿Qué pasó con el carro de Arelys Henao?

A través de un video compartido en su cuenta oficial de Instagram, donde reúne a miles de seguidores, Arelys Henao reveló el inesperado inconveniente que vivió tras finalizar su concierto en Tarazá, Antioquia.

Tras su concierto en Antioquia, Arelys Henao enfrentó un problema en la vía. (Foto Canal RCN).

La reconocida cantante de música popular contó que, mientras se desplazaban por carretera, el automóvil en el que viajaban presentó una falla que los dejó detenidos en plena vía.

Según relató, la situación tuvo un giro positivo gracias a la ayuda de una familia de fanáticos que había asistido a su presentación y que se encontraba cerca del lugar cuando todo ocurrió.

“Viajando a mi concierto de Tarazá, Antioquia, nos varamos, pero esta linda familia paró a ayudarnos sin saber que yo venía en el carro”, comentó la artista.

Afortunadamente, el inconveniente se resolvió rápidamente y Arelys Henao junto a sus acompañantes pudo continuar su recorrido sin mayores contratiempos.

¿Cómo reaccionaron los fans de Arelys a su percance en carro?

Como era de esperarse, la reacción de los fanáticos de la cantante fue inmediata y, por medio de la casilla de comentarios, le pidieron a la artista que se cuidara, pues desde la muerte de Yeison Jiménez han venido expresando mayor preocupación por los artistas del género popular.

Comentarios como: “Por favor, a cuidarse mucho, se están varando muchos de ustedes”, son algunos de los que se leen en la publicación, mientras que otros resaltaron la suerte que tuvo, teniendo en cuenta que esa vía no es muy amigable: “De verdad fueron ángeles, porque hay que ser realistas, los que conocemos esas carreteras sabemos que es muy difícil que alguien pare a auxiliar a un varado”.

Sin embargo, también hubo quienes aplaudieron la humildad de Arelys al bajarse de su carro luego de ver que una familia decidió ayudarlos tras encontrarlos detenidos en plena vía.