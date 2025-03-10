Carolina Pico Ríos, ex de Kapo, estaría estrenando novio: video sería la prueba

El nombre de la influenciadora Carolina Pico Ríos ha empezado a apoderarse de las tendencias digitales luego de un video suyo que salió a la luz con un misterioso hombre.

¿Carolina Pico Ríos, ex de Kapo y Miguel Bueno está estrenando pareja?

Carolina Pico Ríos se ha hecho un nombre en el mundo digital en el último tiempo gracias a su contenido en redes sociales especialmente sobre moda, empoderamiento femenino y viajes.

A su vez, la vida sentimental de la influenciadora no ha estado alejado del foco de la prensa, en su momento su relación con el cantante Miguel Bueno dio bastante de qué hablar, sobre todo cuando él ingresó a La casa de los famosos Colombia.

Tras su relación con el hermano de Pipe Bueno, Carolina se dio un tiempo para sí misma y fue hasta meses después que empezó a salir con el cantante Juan David Loaiza Sepúlveda, mejor conocido como Kapo.

Ahora la influenciadora ha vuelto a sembrar dudas en sus seguidores sobre su vida amorosa luego que empezaran a viralizarse unos videos suyos en compañía de misterioso hombre.

Karolina Pico Ríos estaría estrenando pareja tras su ruptura con Kapo. (AFP: Giorgio Viera)

¿Quién es la nueva pareja de Carolina Pico Ríos, ex de Kapo y Miguel Bueno?

Carolina Pico Ríos en los últimos días había mostrado unos románticos regalos que había recibido tras su llegada de las pasarelas de Milán Fashion Week.

La creadora de contenido antioqueña compartió en sus redes sociales un misterioso ramo de rosas azules acompañado de la frase: “Prometo curar tu cora de a poquito”.

Aunque hasta el momento se desconoce quién fue el autor del romántico regalo, un video de la modelo con un misterioso hombre en un restaurante se ha hecho viral, por lo que podría tratarse de la misma persona.

Cabe aclarar que, Carolina no se ha pronunciado hasta el momento para confirmar si está o no en una relación amorosa.

¿Carolina Pico Ríos estará en La casa de los famosos Colombia 3?

La influenciadora semanas atrás en medio de una dinámica de preguntas fue indagada sobre su hipotética participación en La casa de los famosos Colombia 3.

Ante esta pregunta, Carolina Pico Ríos se mostró directa al asegurar que era un proyecto que le llamaba la atención, además, les indagó a sus seguidores si les gustaría verla en el reality del Canal RCN.

“No les voy a mentir, sí he hablado con el canal al respecto… pero uff ¿qué dicen ustedes?”.