¿Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg terminaron? Video sería la prueba

La actriz Carmen Villalobos ha prendido todas las alarmas en las últimas horas sobre su vida sentimental por un video que da a entender que está soltera.

¿Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg terminaron su relación?

Carmen Villalobos goza de gran trayectoria en el mundo de la televisión por su rol como actriz y presentadora, siendo una de las artistas más queridas en el país.

En las últimas horas la barranquillera ha prendido todas las alarmas de sus seguidores luego que saliera a la luz un video que demostraría que su relación con el presentador venezolano Frederik Oldenburg llegó a su final.

Carmen y Frederik sostenían una relación desde enero de 2023 cuando confirmaron de manera pública que estaban juntos. Desde ahí empezaron a derrochar y presumir su amor y relación en redes sociales siendo elogiados por millones de personas.

Recordemos que, Carmen estuvo casada con Sebastián Caicedo hasta mediados del 2022 cuando anunciaron su separación tras más de una década juntos.

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg habrían terminado. (Foto AFP)

¿Cuál sería el video de prueba de la ruptura de Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg?

Aunque parecía que la pareja estaba mejor que nunca y tenían hasta planes de casarse y tener bebé, en el último semestre del 2025 empezaron a escasear sus publicaciones juntos y muestras de amor públicas.

En medio de esta incertidumbre de sus fanáticos en las últimas horas la actriz Majida Issa compartió un video en su cuenta de Instagram que de manera indirecta habría confirmado la soltería de Villalobos.

En el video de Majida, aparece ella en primer plano con un mensaje en alusión a la soltería, asegurando que se le unía una amiga a este grupo y es allí donde aparece Carmen.

Yo creyendo que iba a ser la única soltera en el 2026, pero me llegaron refuerzos.

¿Qué reacciones ha dejado el video que confirmaría ruptura de Carmen Villalobos?

Como era de esperarse este video de Majida Issa ha sido para muchos una confirmación que Carmen Villalobos está soltera y que su relación con Frederik llegó a su final tras más de dos años de relación por lo que han expresado su tristeza y dudas de lo que pudo haber pasado de ser verdad.

Por otro lado, algunos creen que Majida en su video hizo alusión a los personajes que están interpretando con Carmen en una producción internacional.

No obstante, hasta el momento ni Carmen ni Frederik se han pronunciado en sus redes sociales para confirmar o desmentir si se encuentran juntos o pusieron punto final a su relación.