Carmen Villalobos sorprendió al aparecer con un aspecto demacrado

La reconocida actriz colombiana Carmen Villalobos sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir un video en el que se mostró con un aspecto bastante demacrado. Consciente de esto, la también presentadora explicó la razón de esto.

¿Por qué Carmen Villalobos luce actualmente con un aspecto demacrado?

En un video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Carmen Villalobos se dejó ver con un aspecto demacrado, mientras usaba ropa llena de tierra y suciedad para comentarle a sus seguidores sobre su más reciente proyecto actoral.

Carmen Villalobos alarma a fans al mostrar inesperados moretones en su cuerpo. (Foto Canal RCN).

Según comentó la actriz, su aspecto se debía a que habían acabado de grabar la que sería la última escena de ‘La Huésped’, producción colombiana de Netflix con la que ha logrado destacar en gran medida.

Y es que su personaje en esta nueva serie de la gigante del streaming habría exigido en todos los aspectos a Carmen Villalobos para lograr el personaje perfecto de esta intrigante historia llena de romance y drama.

"Ya terminamos de grabar toda la parte final. Estamos completamente destruidos, cansados, hinchados, agotados, sin fuerzas. He gritado, he llorado, creo que mis ojitos ya no tienen más lágrimas"

De esta manera, Carmen Villalobos dejó claro que su aspecto no corresponde a una situación personal, sino al resultado del fuerte desgaste físico y emocional que implicó el rodaje.

¿Cómo reaccionaron los internautas ante el aspecto demacrado de Carmen Villalobos?

Vale la pena destacar que esta no es la primera vez que Carmen Villalobos comparte la parte ‘cruda’ de sus rodajes de este nuevo proyecto actoral, pues días atrás subió una foto en la que enseñó su rostro cubierto de moretones, causando conmoción entre los internautas, y esta vez no fue la excepción.

Carmen Villalobos comparte foto con moretones que generó inquietud en redes sociales. (Foto Canal RCN).

“Eres una dura, por eso eres la mejor de Colombia”, escribió un fan. Otro agregó: “Se nota el esfuerzo, ya queremos ver esa serie”. Incluso hubo quienes, entre risas, le pidieron que descansara: “Carmen, tómate un chocolate y una siesta, te lo mereces”.