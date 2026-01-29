Carmen Villalobos habría confirmado su ruptura con Frederik Oldenburg: esta fue su última publicación

La confirmación de People en español de la ruptura entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg ; Además del último post de Majida Issa a través de su cuenta de Instagram, ha desatado polémica entre el público de la famosa actriz colombiana.

A pesar de que, hasta el momento, no hay declaraciones de ninguno de los dos, hubo varios rumores y especulaciones debido a que hace algún tiempo no compartían nada juntos por medio de sus redes sociales.

¿Cuándo fue la última publicación de Carmen Villalobos con Frederik Oldenburg?

El periodista y la modelo demostraron abiertamente y de forma frecuente los enamorados que estaban a través de sus cuentas de Instagram. Sin embargo, el 01 de octubre del 2025 fue la última vez que se les vio juntos en un carrusel compartido en Instagram, el cual contaba con fotos, e incluso, un video juntos.

¿De qué se trata la última publicación de Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg?

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg habrían terminado. (AFP/Giorgio VIERA)

Según el post de la famosa expareja, estarían colaborando con una marca de perfumería, quienes, de hecho, hicieron la publicación, etiquetando las cuentas oficiales de la actriz y el periodista. Además, según la descripción de la foto, estaban celebrando su aniversario:

“Tenemos algo que contarles...Hoy celebramos un año más de risas, complicidad, orgullo y admiración...”

Luego de estas palabras, Oldenburg confesó el amor que sentía por la actriz:

"¡Feliz aniversario, mi vida! Te amo demasiado. Qué privilegio compartir mis días contigo, verte crecer y acompañarte en cada logro, y gracias a ustedes por tanto cariño.

¿Cómo reaccionaron los espectadores frente a la publicación?

Los internautas no dudaron en comentar las emotivas imágenes con mensajes llenos de amor y de apoyo como: “Felicidades, bendiciones infinitas ” o “ Qué linda pareja” , mostrándoles así, que eran una pareja aclamada y admirada por el público.

La última publicación de Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg. (AFP/Jason Koerner)

Por ahora, no se conocen detalles de la supuesta ruptura, sin embargo, los seguidores de Carmen y Frederik están expectantes a que alguno de los dos desmienta o confirme las especulaciones.