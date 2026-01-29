Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Carmen Villalobos habría confirmado su ruptura con Frederik Oldenburg: esta fue su última publicación

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg hicieron su última publicación como novios a través de sus cuentas de Instagram.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
La última publicación de Carmen Villalobos junto a Frederik Oldenburg
La última publicación de Carmen Villalobos junto a Frederik Oldenburg. (AFP/ Jason Koerner - Foto: Freepik)

La confirmación de People en español de la ruptura entre Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg ; Además del último post de Majida Issa a través de su cuenta de Instagram, ha desatado polémica entre el público de la famosa actriz colombiana.

Artículos relacionados

A pesar de que, hasta el momento, no hay declaraciones de ninguno de los dos, hubo varios rumores y especulaciones debido a que hace algún tiempo no compartían nada juntos por medio de sus redes sociales.

Artículos relacionados

¿Cuándo fue la última publicación de Carmen Villalobos con Frederik Oldenburg?

El periodista y la modelo demostraron abiertamente y de forma frecuente los enamorados que estaban a través de sus cuentas de Instagram. Sin embargo, el 01 de octubre del 2025 fue la última vez que se les vio juntos en un carrusel compartido en Instagram, el cual contaba con fotos, e incluso, un video juntos.

¿De qué se trata la última publicación de Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg?

El último post de Carmen Villalobos y su expareja
Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg habrían terminado. (AFP/Giorgio VIERA)

Según el post de la famosa expareja, estarían colaborando con una marca de perfumería, quienes, de hecho, hicieron la publicación, etiquetando las cuentas oficiales de la actriz y el periodista. Además, según la descripción de la foto, estaban celebrando su aniversario:

“Tenemos algo que contarles...Hoy celebramos un año más de risas, complicidad, orgullo y admiración...”

Luego de estas palabras, Oldenburg confesó el amor que sentía por la actriz:

"¡Feliz aniversario, mi vida! Te amo demasiado. Qué privilegio compartir mis días contigo, verte crecer y acompañarte en cada logro, y gracias a ustedes por tanto cariño.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los espectadores frente a la publicación?

Los internautas no dudaron en comentar las emotivas imágenes con mensajes llenos de amor y de apoyo como: “Felicidades, bendiciones infinitas ” o “ Qué linda pareja” , mostrándoles así, que eran una pareja aclamada y admirada por el público.

Esta fue la última publicación de Carmen Villalobos y su ex
La última publicación de Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg. (AFP/Jason Koerner)

Por ahora, no se conocen detalles de la supuesta ruptura, sin embargo, los seguidores de Carmen y Frederik están expectantes a que alguno de los dos desmienta o confirme las especulaciones.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mariana Pajón abrió el álbum de los recuerdos y volvió a 2016, un año que cambió su vida y consolidó su legado en el BMX mundial Mariana Pajón

Mariana Pajón revive su oro en Río 2016 y mira con ilusión su nueva etapa

Mariana Pajón compartió un emotivo recuerdo de su inolvidable 2016, un año de triunfos, caídas y logros que marcaron su historia deportiva.

Hermano de Yeison Jiménez se sinceró Yeison Jiménez

Hermano de Yeison Jiménez rompe el silencio y hace desgarradora confesión

El hermano de Yeison Jiménez se sinceró y dejó estremecedor mensaje en redes sociales tras 19 días de la muerte del cantante.

El nombre de la hija de la ex de Rodrigo De Paul que encendió las redes Tini Stoessel

¿Indirecta para Tini? El nombre de la hija de la ex de Rodrigo De Paul que encendió las redes

El nacimiento de Aitana, hija de Cami Homs, generó teorías en redes que la vinculan con Tini y Rodrigo De Paul, sin confirmación oficial.

Lo más superlike

Campanita se muestra preocupado tras quedar de nuevo nominado por el público en La casade los famosos La casa de los famosos

Campanita revela su preocupación tras quedar de nuevo en la placa en La casa de los famosos

Campanita se mostró preocupado tras volver a quedar nominado por el público en La casa de los famosos.

Maluma y su novia Maluma

Novia de Maluma reaccionó al cambio de look del artista, esto dijo

Influencer anuncia la muerte de su hija de 6 años Viral

Influencer anuncia la muerte de su hija de 6 años: “Nuestra niña se fue”

Respirar, sostener posturas y moverse con control: así el yoga cuida la movilidad del cuerpo. Salud

¿Por qué el yoga puede darte resultados más visibles que el running?

Pepe Aguilar fue claro al hablar sobre los rumores de nietos tras el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Christian Nodal

Pepe Aguilar respondió si espera nietos de Ángela Aguilar y Christian Nodal