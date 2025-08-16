Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Carla Giraldo reveló invitación a la gran boda de Sara Corrales

Carla Giraldo dio a conocer que es una de las invitadas al matrimonio de Sara Corrales.

Carla Giraldo y Sara Corrales
Carla Giraldo, una de las invitadas a la boda de Sara Corrales

La presentadora Carla Giraldo reveló a sus millones de fanáticos que es una de las invitadas a la gran boda de la actriz Sara Corrales con el empresario Damián Pasquini.

¿Sara Corrales ya se casó con Damián Pasquini?

La paisa reveló a sus millones de seguidores en redes sociales, que antes de la gran boda religiosa y la fiesta de celebración por dicha unión, decidió hacer una boda civil, donde contó solo con la compañía de los más cercanos.

Sara Corrales tendra grna boda con mas de 150 invitados

La actriz Sara Corrales compartió emocionada con sus seguidores aquel emotivo momento lleno de risas, abrazos y promesas para toda la vida.

"Fue un día que quedará tatuado en nuestra historia para siempre", expresó la actriz, quien también adelantó que la celebración principal, la boda soñada, está a solo horas de realizarse.

Con el corazón todavía lleno de emoción, agradeció a quienes han acompañado a la pareja en cada paso de este especial viaje hacia el altar.

¿Carla Giraldo estará en la boda de Sara Corrales?

La actriz, presentadora y ganadora de MasterChef Celebrity 2021, reveló a sus admiradores en su cuenta de Instagram que recibió un regalo previo a la boda enseñando que recibió una botella de licor para comenzar la celebración desde ya.

Carla Giraldo en la boda de Sara Corrales

Carla Giraldo no dio más detalles al respecto, pues solo compartió una fotografía de la botella, con una foto de Sara Corrales y su esposo, pero con ello, provocó la reacción de varios internautas que esperan que pueda registrar varios momentos de la ceremonia de la actriz, que ha sido muy esperada por muchos.

Otros no dudaron en destacar que, no sabían que las famosas fueran tan cercanas, pues no se les había visto compartiendo mucho en redes sociales.

Cabe destacar que, semanas atrás, Sara Corrales había dado a conocer las lujosas invitaciones que decidieron enviar a sus invitados, donde recientemente contó que son más de 150 personas las que estarán como testigos de dicho momento tan anhelado.

Por ahora, los fanáticos están a la expectativa de lo que sea la boda de la actriz Sara Corrales en Medellín.

