Carla Giraldo reaccionó a polémica de Isabella Ladera y Beéle tras filtración de video

Los nombres del cantante Beéle y la influenciadora Isabella Ladera no han parado de ser tendencia desde el pasado 8 de septiembre cuando se filtró un video privado de ambos.

Artículos relacionados Talento nacional Salió a la luz polémico video de Beéle e Isabella Ladera: así reaccionaron

¿Cuál fue la polémica de Beéle e Isabella Ladera tras un video filtrado?

Los internautas se vieron sorprendidos con la aparición de un polémico video del artista y la influenciadora en el que quedó expuesta su vida privada.

Este video que rápidamente se viralizó por todo internet provocó gran revuelo en redes sociales, tanto así que la influenciadora venezolana se pronunció en sus redes sociales en horas de la tarde.

Isabella Ladera sacó un sentido comunicado en el que expuso que se sentía traicionada por su expareja (Beéle) y lo señalaba de ser el presunto responsable de filtrar el video que solo ellos dos tenían.

Estoy profundamente devastada. Un momento int*m# y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representaba una de las traiciones más crueles que he vivido.

Isabella Ladera y Beéle no paran de ser tendencia tras video filtrado. (Sergi Alexander)

Artículos relacionados Talento nacional ¿Quién filtró el video de Beéle e Isabella Ladera?, esto se sabe

¿Cómo reaccionó Carla Giraldo a la polémica de Beéle e Isabella Ladera tras filtración de video?

Las declaraciones de Isabella Ladera provocaron un sinfín de reacciones en redes sociales en su mayoría de apoyo por parte de personas cercanas, seguidores y gente del mundo del entretenimiento en Latinoamérica.

Precisamente, tras su comunicado, Isabella Ladera compartió un curiosa publicación en la que se dejó ver disfrutando del mar y en la que aparecieron unos delfines, algo que ella asoció como una señal de la naturaleza ante su mal momento.

Frente a este video y toda su polémica con Beéle la presentadora de La casa de los famosos Colombia le demostró su apoyo y con un corazón blanco le hizo saber que está de su lado en medio de todo este caos mediático.

Carla Giraldo le expresó su apoyo a Isabella Ladera. (AFP: Sergi Alexander)

Artículos relacionados Talento nacional Beéle se habría pronunciado tras filtración de video suyo con Isabella Ladera

¿Qué otras famosas han apoyado a Isabella Ladera al igual que Carla Giraldo de La casa de los famosos Colombia?

Han sido varias las celebridades colombianas como Carla Giraldo que se han pronunciado ante la polémica de Beéle e Isabella Ladera.

Algunas celebridades e influenciadores que han reaccionado a este problema del cantante y la influenciadora son WestCol, Sebastián Villalobos, Sara Uribe, Greeicy Rendón, Aleska Génesis, entre otros.

Algunas celebridades han tomado partido en apoyar a la influenciadora venezolana o al cantante y otros solo han dado su opinión al respecto de la filtración del video de ambos.