Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Cardi B sorprende al vender su nuevo disco como vendedora ambulante en la calle

Cardi B promocionó su nuevo álbum “Am I the Drama?” de forma inesperada: salió a la calle como vendedora ambulante y desató furor online.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Cardi B sorprendió a sus seguidores al aparecer como vendedora ambulante promocionando su nuevo disco.
“Am I the Drama?”, el álbum más esperado de la rapera, será lanzado oficialmente el próximo 19 de septiembre. Foto AFP/ KEVIN WINTER

La rapera estadounidense vuelve a estar en boca de todos gracias a su estilo irreverente y creativo, pero esta vez no por un video musical sino por la forma poco común de promocionar su esperado disco.

A pocos días de que salga al mercado, Cardi B se llevó toda la atención al llevar su música directamente a las calles, generando miles de comentarios en redes sociales y admiración por parte de sus seguidores.

Artículos relacionados

¿Cómo sorprendió Cardi B a sus fanáticos en plena calle?

La intérprete de éxitos globales como WAP apareció en un video compartido en sus plataformas digitales interpretando un papel inusual, el de vendedora ambulante.

Sobre una manta en el suelo colocó copias en CD y vinilo de su nuevo álbum Am I the Drama?, y con humor y autenticidad, se acercaba a las personas que transitaban por el lugar ofreciéndoles el material como si fuera una comerciante del espacio público.

Una escena que causó sorpresa inmediata entre quienes la reconocieron y sobre todo en los millones de seguidores que convirtieron su video en tendencia en plataformas digitales, la idea transmitió cercanía y una forma distinta de conectar con el público, siendo considerada una de las artistas más disruptivas de la industria musical.

La escena causó sorpresa inmediata entre quienes la reconocieron, pero sobre todo en sus millones de seguidores que convirtieron el clip en tendencia. La idea transmitió cercanía, frescura y una forma diferente de conectar con su público, demostrando una vez más por qué Cardi B es considerada una de las artistas más disruptivas de la industria.

Artículos relacionados

¿Qué expectativas genera el nuevo álbum de Cardi B “Am I the Drama?”?

El disco será lanzando oficialmente el próximo 19 septiembre y ya despierta una gran expectativa en el mundo del rap y la música urbana, siendo la primera producción discográfica de Cardi B desde 2018, año en el que se estrenó Invasion of Privacy, proyecto con el que alcanzó importantes reconocimientos y consolidó su nombre en la escena internacional.

Cardi B sorprendió a sus seguidores al aparecer como vendedora ambulante promocionando su nuevo disco.
De la cima del rap a las calles: Cardi B sorprendió a todos ofreciendo su nuevo álbum como si fuera una comerciante común. (Foto: Dimitrios Kambouris / Getty Images / AFP)

La artista busca dar un nuevo paso en su carrera, explorando sonidos frescos y manteniendo la energía que la ha caracterizado desde sus inicios, además, la campaña de promoción deja claro que no se conforma con estrategias tradicionales, sino que apuesta por acciones más llamativas que generen conversación y viralidad.

Artículos relacionados

¿Qué impacto tuvo la campaña callejera de Cardi B en redes sociales?

La reacción de los usuarios comentó la publicación, compartieron el video y lo convirtieron en uno de los temas más comentados de la semana, algunos destacaron la creatividad de Cardi B al ponerse en el lugar de la gente común y otros celebraron que, pese a su éxito, mantenga un estilo cercano y con mucho sentido del humor.

La campaña callejera de Cardi B se viralizó en redes, generando miles de comentarios y compartidos en pocas horas.
Cardi B sorprendió a sus seguidores al aparecer como vendedora ambulante promocionando su nuevo disco. (Foto Dia Dipasupil / AFP)

Con esta jugada, la rapera confirmó que su creatividad no se limita a la música, sino que también se refleja en la forma de proyectarse al mundo, con un estilo único que conquista tanto a sus seguidores como a sus detractores.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Entrevista de Daddy Yankee sobre los cambios en su vida Daddy Yankee

Daddy Yankee quiere llevar el fútbol de Puerto Rico al Mundial 2030 ¿De qué se trata?

Daddy Yankee anunció su alianza con la Federación de Fútbol de Puerto Rico, un proyecto que busca impulsar al equipo hacia el Mundial 2030.

Aida Victoria Merlano sorprende con baile al estilo de Shakira Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano sorprende con su figura tras hacer baile de Shakira: así luce

Aida Victoria Merlano sorprendió con su figura al hacer baile de Shakira a menos de dos meses de posparto.

Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025. Karina García

Karina García presumió el impresionante cambio físico tras su preparación para la pelea

A través de su cuenta de Instagram, Karina García reveló cuántos kilos ha bajado desde que empezó su preparación.

Lo más superlike

James Rodríguez entonando el himno de Colombia - Yeferson Soteldo lleva el balón tras marcar un penalti contra Argentina. Viral

¿En qué posición quedaría Colombia tras jugar contra Venezuela? Esto dice la IA

La IA analizó los diferentes escenarios posibles, teniendo en cuenta factores como el rendimiento reciente de la ‘Tricolor’.

Daniela Ospina habla sobre sus secretos de belleza Daniela Ospina

Así cuida Daniela Ospina su piel y figura: secretos de belleza de la modelo y empresaria

Bad Bunny y un muñeco Labubu Bad Bunny

Bad Bunny le hace competencia a los Labubus con el Sapo Concho: ¿de qué se trata?

Christian Nodal se presenta en el escenario durante las Latin GRAMMY Acoustic Sessions Christian Nodal

Christian Nodal responde firme a quienes piden cancelar su concierto en Michoacán

Carolina Sabino, Michelle Rouillard, Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

Carolina y Michelle con delantal negro en MasterChef: Violeta aprovechó para mandarlas a aprender