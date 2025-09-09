Cardi B sorprende al vender su nuevo disco como vendedora ambulante en la calle

La rapera estadounidense vuelve a estar en boca de todos gracias a su estilo irreverente y creativo, pero esta vez no por un video musical sino por la forma poco común de promocionar su esperado disco.

A pocos días de que salga al mercado, Cardi B se llevó toda la atención al llevar su música directamente a las calles, generando miles de comentarios en redes sociales y admiración por parte de sus seguidores.

Artículos relacionados Talento nacional Salió a la luz polémico video de Beéle e Isabella Ladera: así reaccionaron

¿Cómo sorprendió Cardi B a sus fanáticos en plena calle?

La intérprete de éxitos globales como WAP apareció en un video compartido en sus plataformas digitales interpretando un papel inusual, el de vendedora ambulante.

Sobre una manta en el suelo colocó copias en CD y vinilo de su nuevo álbum Am I the Drama?, y con humor y autenticidad, se acercaba a las personas que transitaban por el lugar ofreciéndoles el material como si fuera una comerciante del espacio público.

Una escena que causó sorpresa inmediata entre quienes la reconocieron y sobre todo en los millones de seguidores que convirtieron su video en tendencia en plataformas digitales, la idea transmitió cercanía y una forma distinta de conectar con el público, siendo considerada una de las artistas más disruptivas de la industria musical.

La escena causó sorpresa inmediata entre quienes la reconocieron, pero sobre todo en sus millones de seguidores que convirtieron el clip en tendencia. La idea transmitió cercanía, frescura y una forma diferente de conectar con su público, demostrando una vez más por qué Cardi B es considerada una de las artistas más disruptivas de la industria.

Artículos relacionados Talento nacional ¿Quién filtró el video de Beéle e Isabella Ladera?, esto se sabe

¿Qué expectativas genera el nuevo álbum de Cardi B “Am I the Drama?”?

El disco será lanzando oficialmente el próximo 19 septiembre y ya despierta una gran expectativa en el mundo del rap y la música urbana, siendo la primera producción discográfica de Cardi B desde 2018, año en el que se estrenó Invasion of Privacy, proyecto con el que alcanzó importantes reconocimientos y consolidó su nombre en la escena internacional.

De la cima del rap a las calles: Cardi B sorprendió a todos ofreciendo su nuevo álbum como si fuera una comerciante común. (Foto: Dimitrios Kambouris / Getty Images / AFP)

La artista busca dar un nuevo paso en su carrera, explorando sonidos frescos y manteniendo la energía que la ha caracterizado desde sus inicios, además, la campaña de promoción deja claro que no se conforma con estrategias tradicionales, sino que apuesta por acciones más llamativas que generen conversación y viralidad.

Artículos relacionados Influencers Isander Pérez habría reaccionado a polémica de Isabella Ladera y Beéle tras filtración de video

¿Qué impacto tuvo la campaña callejera de Cardi B en redes sociales?

La reacción de los usuarios comentó la publicación, compartieron el video y lo convirtieron en uno de los temas más comentados de la semana, algunos destacaron la creatividad de Cardi B al ponerse en el lugar de la gente común y otros celebraron que, pese a su éxito, mantenga un estilo cercano y con mucho sentido del humor.

Cardi B sorprendió a sus seguidores al aparecer como vendedora ambulante promocionando su nuevo disco. (Foto Dia Dipasupil / AFP)

Con esta jugada, la rapera confirmó que su creatividad no se limita a la música, sino que también se refleja en la forma de proyectarse al mundo, con un estilo único que conquista tanto a sus seguidores como a sus detractores.