La rapera estadounidense Cardi Beenfrentó un proceso legal en Los Ángeles que mantuvo la atención del público y los medios.

El caso, que inició en 2018, llegó a juicio después de que la exguardia de seguridad Emani Ellis la demandara por supuesta agresión física. La mujer pedía una compensación de 24 millones de dólares.

Aunque no era la primera vez que la artista se veía envuelta en líos judiciales, este proceso cobró relevancia por la gravedad de las acusaciones y por el inusual desarrollo de las audiencias, que rápidamente se volvieron tendencia en redes sociales.

¿Por qué estaba en juicio Cardi B?

El origen del caso se remonta a febrero de 2018, cuando Cardi B acudió a una cita médica en Beverly Hills durante su primer embarazo.

Allí se produjo un altercado con Ellis, quien afirmó que la cantante la insultó, la agredió físicamente, la arañó en el rostro con sus uñas y la escupió. En su demanda, presentada en 2020, aseguró además haber sufrido angustia emocional y lesiones.

Cardi B fue demandada por 24 millones de dólares. (Foto Dia Dipasupil / AFP)

La rapera, por su parte, declaró que la guardia de seguridad la acosó, intentó grabarla con su celular y violó su privacidad. Reconoció que hubo un enfrentamiento verbal, pero negó cualquier contacto físico o ataque.

¿Por qué fue absuelta Cardi B?

El jurado del Tribunal Superior de Los Ángeles, integrado por 12 miembros, deliberó menos de una hora antes de llegar a un veredicto unánime. Concluyeron que Ellis no logró demostrar de manera convincente las acusaciones de agresión.

Los testimonios presentados durante el juicio también debilitaron la versión de la demandante. Una recepcionista relató que resultó herida al intentar detener la discusión, pero no aseguró haber visto a Cardi B golpear a Ellis. Además, un médico indicó que la guardia de seguridad no tenía lesiones.

Ante este panorama, el tribunal falló a favor de la artista, quien expresó que a partir de ahora responderá de manera más firme a las demandas que considere “frívolas”.

¿Por qué fue tendencia el caso de Cardi B?

Más allá del resultado judicial, el proceso se volvió viral en redes sociales debido a lo insólito de algunas intervenciones en el estrado.

El juicio se volvió viral en redes sociales debido a las respuestas de Cardi B. (Foto Dimitrios Kambouris / AFP)

El abogado de la demandante preguntó a Cardi B sobre el color de su cabello el día del incidente, confundido por las múltiples pelucas que la rapera usó durante la semana del juicio. También indagó si sus uñas eran naturales o postizas.

Entre risas, ella respondió: “Son pelucas” y explicó con detalle cómo funcionan sus uñas acrílicas.

Otro de los momentos que más comentarios generó fue cuando el abogado la cuestionó si el físico de la guardia de seguridad era más grande que el de ella.

Cardi contestó sin rodeos: “Absolutamente” al reconocer que era más grande que ella, y al insistirle en la pregunta, lanzó miradas y gestos cómicos que desataron la risa en la sala.

Cuando el abogado insinuó que la había llamado “gorda”, Cardi lo corrigió con su característico estilo: “No, la llamé p3rra”.

Las escenas no quedaron allí. En pleno juicio, la artista también fue captada tomando una siesta durante los alegatos finales, lo que rápidamente se convirtió en meme.

Múltiples videos con estas respuestas directas y su actitud desenfadada circularon en redes sociales, consolidando el caso no solo como un proceso judicial, sino como un fenómeno viral que mostró a la rapera con el humor y la irreverencia que caracterizan su figura pública.

