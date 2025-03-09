Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Altafulla cautivó con baile junto a la hija de Karina García, aquí el VIDEO

Altafulla e Isabella Vargas, la hija de Karina García, protagonizaron una coreografía y fueron elogiados.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Altafulla e Isabella Vargas
Altafulla baila con hija de Karina García/Buen día, Colombia/Canal RCN

El cantante Altafullasorprendió a sus millones de fanáticos con un cautivador baile junto a la joven Isabella Vargas, hija de la influenciadora Karina García.

¿Cuál es el baile de Altafulla con la hija de Karina García?

El ganador de La casa de los famosos Colombia compartió a través de una de sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, un video en el que se mostró realizando una coreografía al ritmo de la que será su próxima canción.

Altafulla con Karina García

El artista realizó un adelanto de su próxima colaboración musical con el artista Juan Duque, cuyo nombre todavía se desconoce.

En el avance se logra ver que le estaría coqueteando a una mujer pidiéndole que no lo deje y siga a su lado.

En la grabación, se ve a Altafulla e Isabella Vargas luciendo ropa cómoda y realizando coordinados pasos de baile muy sonrientes a la cámara.

"¿Cómo nos viste de baile?", escribió el cantante en la descripción de la publicación.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el baile de Altafulla con la hija de Karina García?

Los seguidores reaccionaron al ver el baile del artista con la hija de Karina García, donde los llenaron de elogios por su complicidad, gran relación y sus pasos de baile; además de resaltar la belleza de la joven.

Altafulla baila con Isabella Vargas

Cabe destacar que, no es la primera vez que Isabella se involucra en un video promocional del cantante, pues lo ha hecho en varias ocasiones también junto Karina García.

Otros no dudaron en pedirle que estrene pronto la canción, pues están ansiosos por conocerla y poder verlo junto a Juan Duque en algún escenario.

Por ahora, Altafulla sigue demostrando que está en el mejor momento de su relación con la creadora de contenido Karina García y evidenciando lo bien que se lleva con los dos hijos de la influenciadora.

Asimismo, continúa cautivando a sus admiradores con sus diferentes conciertos en diversos lugares a nivel nacional y trabajando en nueva música, con la que espera pueda seguir enamorando a sus seguidores para sumar reproducciones en las diferentes plataformas streaming de música.

