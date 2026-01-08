Cara Rodríguez reveló si entraría como participante a La casa de los famosos Colombia

Cara Rodríguez, ex de Beéle, ingresará a La casa de los famosos Colombia 2026 como parte de una inmersión en la que influencers, periodistas, actrices y creadores de contenido vivirán la experiencia durante 24 horas. Sin embargo, la joven cantante también reveló si aceptaría regresar a la afamada casa en el futuro, pero esta vez como participante oficial.

¿Por qué Cara Rodríguez está en La casa de los famosos Colombia 2026?

La creadora de contenido y cantante emergente Cara Rodríguez fue invitada por El Jefe de La casa de los famosos Colombia para vivir una inmersión junto a otras personalidades en la que experimentará durante 24 horas cómo es vivir dentro del afamado lugar que abrirá sus puertas oficialmente el próximo lunes 12 de enero para recibir a los participantes confirmados para esta tercera temporada.

Lo cierto es que su paso temporal por el reality de la vida en vivo generó gran expectativa entre sus seguidores, quienes se mostraron encantados por ver a la creadora de contenido vivir esta experiencia, aunque fuera solo por un par de horas.

Ahora bien, tras este anuncio, muchos se preguntan si Cara aceptaría hacer parte de una próxima edición si esta fuera anunciada.

¿Cara Rodríguez entraría como participante a La casa de los famosos Colombia?

A raíz de esta interrogante, periodistas de La Mega abordaron a Cara Rodríguez para preguntarle directamente si se le mediría a participar en una próxima temporada de La casa de los famosos Colombia, en caso de que fuera anunciada.

Ante esto, Cara mencionó que en estos momentos no lo haría debido a que sus hijos aún están pequeños y necesitan de sus cuidados. Sin embargo, mencionó que no se cerraba del todo y podría suceder en caso de que haya una nueva temporada.