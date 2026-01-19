Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Captan emotivo gesto del hijo de Yeison Jiménez en su homenaje en Bogotá

El hijo de Yeison Jiménez enterneció a los asistentes con un gesto inolvidable en homenaje al cantante en Bogotá.

El gesto del hijo de Yeison Jiménez que conmovió a todos durante su homenaje en Bogotá
El gesto del hijo de Yeison Jiménez que conmovió a todos durante su homenaje en Bogotá.

Tras una semana del fallecimiento de Yeison Jiménez, internautas continúan recordando emotivos momentos vividos durante el homenaje en Bogotá que fue organizado en honor al cantante y a su equipo de trabajo, quienes fallecieron junto a él, entre estos el emotivo gesto que tuvo su hijo menor durante el evento.

¿Cuál fue el emotivo gesto que tuvo el hijo de Yeison Jiménez en su homenaje?

En redes sociales continúan circulando diversos momentos vividos durante el homenaje a Yeison Jiménez y a los cinco miembros de su equipo que viajaban con él cuando ocurrió el siniestro que dejó a todos sin vida. Entre ellos, se destacó un momento especial protagonizado por su pequeño hijo Santiago.

yeison Jiménez homenaje
Despedida de Yeison Jiménez en el Movistar Arena/AFP: Rodrigo Varela

En el audiovisual se puede ver al menor tomando flores blancas que adornaban el féretro de su padre para entregárselas a su mamá y a las personas que se encontraban sentadas frente a él, con total inocencia.

Vale la pena recordar que el hijo menor de Yeison tiene poco más de un año, por lo que aún no comprendería la muerte de su padre. La escena no tardó en generar una ola de reacciones en redes sociales, donde cientos de usuarios expresaron su tristeza y solidaridad con la familia del artista.

¿Cuántos hijos tiene Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez fue padre de dos hijos junto a su esposa Sonia Restrepo, llamados Thaliana y Santiago, de 7 y 1 año respectivamente. Además, el artista adoptó a Camila, la hija mayor de Sonia, a quien siempre consideró y trató como su hija biológica.

En diversas entrevistas, el cantante manifestó que Thaliana era la niña de su vida, debido a la fuerte conexión que tenía con ella. Durante el homenaje realizado en su nombre, la menor expresó públicamente el profundo amor que sentía por su padre.

Yeison Jiménez es homenajeado con música.
Yeison Jiménez es homenajeado con música por parte de sus colegas. (Fotos Canal RCN)

Incluso, en el evento pidió a los asistentes que oraran por él, asegurando que eso era lo único que su padre deseaba en esos momentos. Además de destacar que uno de los mayores sueños de su padre era verlos crecer, y aunque no lo pudo cumplir en vida, lo haría desde el cielo.

