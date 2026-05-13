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Campanita volvió a las redes tras su eliminación con inesperado cambio físico: así luce

Campanita reapareció en redes sociales con nuevo look tras su eliminación de La casa de los famosos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Campanita reapareció en redes tras su eliminación
Campanita reapareció en redes tras su eliminación. (Foto Canal RCN).

Campanita recuperó el control total de sus redes sociales luego de ser eliminado de La casa de los famosos Colombia y aprovechó el momento para compartir un corto audiovisual en el que no solo agradeció a su fandom por el apoyo, sino que también presumió su notorio cambio físico.

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¿Cómo luce Campanita tras ser eliminado de La casa de los famosos Colombia?

Un corto audiovisual compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, bastó para que la fanaticada de Campanita enloqueciera de emoción.

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Esta publicación compartió Campanita mediante sus redes. | Foto: Canal RCN

El creador de contenido y bailarín profesional anunció oficialmente que ya retomó el control total de sus redes sociales, por lo que próximamente estará compartiendo nuevo contenido de su interés.

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“Mis amores, ya me encuentro en mi apartamento. Quiero decirles que me siento totalmente agradecido por todo el apoyo”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que Campanita no solo visitó al estilista para arreglar su cabello y barba, sino que también se dejó ver con un abdomen completamente plano, pues durante la competencia habría subido de peso.

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“Ya fui a la barbería ayer, me corté el cabello… Ya no estoy gordita, ya se me bajó la inflamación”.

Además, aseguró que pronto reaparecerá con nuevo contenido en sus redes sociales, aunque pidió paciencia debido a que en los últimos días ha recibido mucha información que aún no termina de procesar.

¿Quiénes siguen en competencia en La casa de los famosos tras la eliminación de Campanita?

Con la salida de Campanita de La casa de los famosos Colombia, seis participantes continúan en competencia por convertirse en el ganador de la tercera temporada. Sin embargo, uno de ellos ya aseguró su lugar en el Top 5 tras ganar el liderazgo de la semana: Beba.

Por esta razón, Tebi Bernal, Alejandro Estrada, Mariana Zapata, Valentino Lázaro y Juanda Caribe tendrán que enfrentarse para lograr un cupo junto a Beba y evitar convertirse en el próximo eliminado.

¿Con qué porcentaje salió Campanita de La casa de los famosos Colombia?
Campanita salió de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)
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