Camilo Trujillo sorprende al publicar romántica foto con misteriosa mujer, ¿estrenando novia?

Camilo Trujillo, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, se dejó ver bastante romántico junto a misteriosa mujer.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Camilo Trujillo compartió romántica foto junto a misteriosa mujer
Camilo Trujillo dejó misteriosa fotografía con mujer. (Foto Canal RCN)

El actor Camilo Trujillo goza de gran reconocimiento en el país y más tras su paso por La casa de los famosos Colombia por lo que su vida y publicaciones en redes no pasan por desapercibido.

¿Cuál es la foto que confirmaría la nueva relación del actor Camilo Trujillo?

Camilo dio bastante de qué hablar durante su paso por La casa de los famosos Colombia en donde logró llegar hasta la etapa final gracias al apoyo del público.

Aunque el actor fue asociado sentimentalmente con varias participantes del reality del Canal RCN ninguna relación prosperó.

Sin embargo, ahora tras varios meses desde el final de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, el actor sorprendió a sus seguidores al compartir una romántica foto con una misteriosa mujer.

Camilo Trujillo
Camilo Trujillo estaría estrenando novia tras La casa de los famosos. (Foto Canal RCN)

¿Quién sería la nueva pareja del actor Camilo Trujillo de La casa de los famosos Colombioa?

El actor les mostró a sus seguidores que estaba de viaje por estos días en un sitio paradisiaco.

Precisamente, Camilo les compartió a sus seguidores que realizó un viaje en yate en la jornada del 1 de octubre, allí se dejó ver disfrutando abordo del bote en el que no iba solo.

Trujillo compartió una romántica foto a blanco y negro en donde se mostró abrazando a una misteriosa mujer a la que no le mostró el rostro.


Como era de esperarse esta foto encendió las alarmas de los seguidores del actor, quienes empezaron a indagarle por la identidad de dicha mujer y su vínculo por él.

Hasta el momento el actor no se ha pronunciado para revelar quién sería la mujer que posó junto a él en la romántica foto.

¿Quién es la expareja de Camilo Trujillo?

Camilo Trujillo sostuvo una larga relación con la influenciadora y modelo Nati Perdomo, la cual duró al parecer hasta semanas antes de su ingreso a La casa de los famosos Colombia.

Precisamente, la modelo reveló en su momento que el actor no fue sincero con ella sobre los motivos de su ruptura, pero dejó ver que las cosas no quedaron bien entre ellos.

“Duramos cinco años, el motivo me lo reservo. Les quiero dejar una frase muy certera y es que cada cual da lo que tiene en su corazón y ya dejemos de hablar de eso, hablemos de cosas mucho más interesantes”.

Camilo Trujillo vivió incómodo momento durante live en TikTok
Ex de Camilo Trujillo reveló detalles de su relación. (Foto Canal RCN).
