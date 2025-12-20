Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Camilo Echeverry conmueve al recordar las 11 navidades que ha pasado junto a Evaluna

El cantante colombiano Camilo publicó una foto de cada navidad que ha pasado junto a la mamá de sus dos hijas, la venezolana Evaluna.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Camilo enternece con post dedicado a su esposa Evaluna y sus 11 navidades juntos.
Camilo enternece con post dedicado a Evaluna y sus 11 navidades juntos.

En su cuenta oficial de Instagram con más de 28 millones de seguidores, el famoso y talentoso cantante colombiano Camilo Echeverry hizo una publicación que conmovió a más de uno por lo romántica que fue, algo muy característico en él, y porque demuestra lo mucho que ha pasado el tiempo y los cambios en su vida.

¿Cómo es la romántica publicación de Camilo para Evaluna que enterneció tanto?

Se trata de un post en el que recopiló 11 fotos correspondientes a las 11 navidades que ha pasado con su esposa y la mamá de sus hijas Índigo y Amaranto, la también cantante venezolana Evaluna. En las fotos, por supuesto, no solo se ven los cambios que han tenido con los años, sino también la fortaleza de su amor con el tiempo.

La foto del 2015, por ejemplo, es una selfie y se les ve mucho la juventud en su rostro. Además, aún no sabían que iban a casarse y a tener dos hermosas niñas. Una de las postales más tiernas es la del 2021, pues Evaluna estaba embarazada de su primera hija y se le alcanza a ver su pancita.

Evaluna y Camilo Echeverry
Camilo y Evaluna/AFP: Romain Maurice

Otra postal muy tierna es la del 2019, pues a los dos se les ve muy felices y enamorados, con sus ojos cerrados y abrazándose, transmitiendo el amor y la paz que sienten de estar juntos frente al arbolito de navidad. Además, la del 2018 es especial porque también se trata de una selfie y Evaluna hace una mueca diferente y divertida.

¿Cómo fue la dedicatoria de Camilo a su esposa Evaluna?

Pero Camilo no solo conmovió a sus seguidores con las postales, sino también con lo que escribió de ellas, pues en la foto del 2025 expresó que su mayor regalo es su esposa y en la descripción de la publicación le propuso a Evaluna pasar toda su vida disfrutando juntos de estas fechas especiales.

“Una vida entera comiendo buñuelo, natilla, hallacas y pan de jamón en navidad al lado tuyo ¿Aceptas? @evaluna” escribió el famoso colombiano.

En los comentarios de la publicación, las seguidoras de Camilo no han dejado de expresar lo afortunada que es Evaluna de tener a su lado a un hombre tan romántico, que le dedique este tipo de publicaciones y que la ame tanto.

Camilo, Evaluna y su familia revelaron sus mayores aprendizajes del 2024 | Foto: Romain Maurice | Getty Images via AFP
Camilo, Evaluna y su familia revelaron sus mayores aprendizajes del 2024 | Foto: Romain Maurice | Getty Images via AFP
