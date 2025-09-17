Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Camilo Cifuentes le cumplió el sueño a dos abuelitos: así fue su reacción

El influenciador, Camilo Cifuentes, conmovió en redes al mostrar la reacción de los dos abuelitos tras hacer su sueño realidad.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Dos personas mayores sentados frente al mar.
Camilo Cifuentes les cumplió el sueño a dos personas mayores. Foto | pressfoto.

Camilo Cifuentes, uno de los creadores de contenido con mayor reconocimiento del país, nuevamente conmovió en redes sociales luego de mostrar cómo logró cumplirles un sueño a dos adultos mayores.

Artículos relacionados

¿Por qué Camilo Cifuentes conmovió en redes sociales recientemente?

A través de su cuenta de TikTok, el famoso influencer que ha ganado popularidad por dejar ver su lado más humano y su compromiso en aportar un granito de arena a las causas sociales, sorprendió a dos personas de avanzada edad al invitarlos a cumplir uno de sus más grandes sueños: conocer el mar.

Artículos relacionados

En el video, que cuenta con casi 2 millones de likes, Cifuentes hizo un recuento de los mejores momentos de lo que fue esta experiencia inolvidable, que inició con la reacción de la pareja al saber que viajarían a la costa de Colombia.

Artículos relacionados

Allí, quedó registrado el instante en el que ambos se subieron a un avión por primera vez, hecho que no solo causó conmoción entre los protagonistas, sino también en quien propició este momento.

“La primera vez que ustedes se suben a un avión cierto, qué felicidad poder acompañarlos, no saben la felicidad que a mí me da poder vivir esta primera experiencia a su lado”, fueron las palabras del creador digital.

¿Cuál fue el noble gesto de Camilo Cifuentes con dos adultos mayores?

Luego de emprender su viaje con rumbo a la playa, finalmente Camilo, la señora y el señor llegaron al mar. Allí, con los ojos llorosos y emocionados por estar frente al océano, agradecieron por tener esta oportunidad, pero sobre todo al hombre que estuvo detrás de todo este plan.

Tras contemplarlo, los dos se sumergen el agua y más tarde, se les puede apreciar disfrutando de otras actividades como visitar el acuario, ver un show de delfines y dar un paseo en una moto acuática.

Casi cuando está a punto de culminar el audiovisual, la señora es sorprendida por su esposo quien le tiene preparada una velada romántica en la orilla del mar.

El video, cierra con una enternecedora imagen de los dos caminando en la playa, mientras de fondo se observa un atardecer.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Paulina Vega Talento nacional

Paulina Vega deja ver un vistazo sobre cómo vive su nueva etapa como madre

Paulina Vega deja ver un vistazo de su maternidad, compartiendo momentos íntimos y reflexiones sobre su nueva vida como madre.

Dayro Moreno estuvo de cumpleaños. Ella es su expareja Talento nacional

Dayro Moreno cumplió años: ella es la bella expareja del futbolista, hermana de Sandra Muñoz

Dayro Moreno estuvo de cumpleaños y muchos seguidores se han preguntado sobre quien fue su última pareja. Te contamos quién es.

Jessica Cediel tras hospitalización Jessica Cediel

Jessica Cediel fue dada de alta y dejó preocupante mensaje: "Necesito más días para recuperarme"

La presentadora Jessica Cediel se pronunció a sus seguidores tras haber estado hospitalizada por varios días.

Lo más superlike

Carolina Sabino revela por qué no usó estrategias en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino rompe el silencio sobre su forma de competir en MasterChef Celebrity

Carolina Sabino contó la verdad sobre si usó o no estrategias durante su paso por MasterChef Celebrity.

Ricardo Montaner preocupa a sus seguidores por su estado de salud Ricardo Montaner

Ricardo Montaner preocupa a sus seguidores por su estado de salud y un inquietante mensaje en redes

Rauw Alejandro Talento nacional

Rauw Alejandro publica una adivinanza para revelar su nuevo álbum en Instagram

La espera terminó: Alejandro Fernández anunció que su recuperación fue un éxito y retomará su gira internacional. Talento nacional

Alejandro Fernández vivió un momento conmovedor en Las Vegas al subir al escenario con su nieta

Isabella Ladera asiste a los Premios Billboard de la Música Latina 2024 - Mujer presumiendo su talla. Salud y Belleza

Alimentación desinflamatoria: la clave de Isabella Ladera para bajar de peso