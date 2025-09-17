Camilo Cifuentes le cumplió el sueño a dos abuelitos: así fue su reacción

Camilo Cifuentes, uno de los creadores de contenido con mayor reconocimiento del país, nuevamente conmovió en redes sociales luego de mostrar cómo logró cumplirles un sueño a dos adultos mayores.

¿Por qué Camilo Cifuentes conmovió en redes sociales recientemente?

A través de su cuenta de TikTok, el famoso influencer que ha ganado popularidad por dejar ver su lado más humano y su compromiso en aportar un granito de arena a las causas sociales, sorprendió a dos personas de avanzada edad al invitarlos a cumplir uno de sus más grandes sueños: conocer el mar.

En el video, que cuenta con casi 2 millones de likes, Cifuentes hizo un recuento de los mejores momentos de lo que fue esta experiencia inolvidable, que inició con la reacción de la pareja al saber que viajarían a la costa de Colombia.

Allí, quedó registrado el instante en el que ambos se subieron a un avión por primera vez, hecho que no solo causó conmoción entre los protagonistas, sino también en quien propició este momento.

“La primera vez que ustedes se suben a un avión cierto, qué felicidad poder acompañarlos, no saben la felicidad que a mí me da poder vivir esta primera experiencia a su lado”, fueron las palabras del creador digital.

¿Cuál fue el noble gesto de Camilo Cifuentes con dos adultos mayores?

Luego de emprender su viaje con rumbo a la playa, finalmente Camilo, la señora y el señor llegaron al mar. Allí, con los ojos llorosos y emocionados por estar frente al océano, agradecieron por tener esta oportunidad, pero sobre todo al hombre que estuvo detrás de todo este plan.

Tras contemplarlo, los dos se sumergen el agua y más tarde, se les puede apreciar disfrutando de otras actividades como visitar el acuario, ver un show de delfines y dar un paseo en una moto acuática.

Casi cuando está a punto de culminar el audiovisual, la señora es sorprendida por su esposo quien le tiene preparada una velada romántica en la orilla del mar.

El video, cierra con una enternecedora imagen de los dos caminando en la playa, mientras de fondo se observa un atardecer.