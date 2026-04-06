Camilo anunció un concierto en Bogotá como parte del "Camilo Worldwide Tour 2026": ¿cuándo y dónde?

Camilo, uno de los cantantes más reconocidos y aclamados por el público latinoamericano, anunció su regreso a las tarimas de una de las ciudades que lo vio crecer: Bogotá.

Artículos relacionados Altafulla Altafulla será papá; así fue el emotivo anuncio

Camilo Echeverri Correa, conocido artísticamente como Camilo, es un cantautor y músico nacido en Medellín en 1994. A sus 32 años, ha logrado destacarse como una de alas figuras más destacadas del pop latino. Camilo se dio a conocer en Colombia tras haber ganado el programa de talentos musical Factor X en el 2007.

Camilo ha logrado ser una de las figuras más destacadas del pop latino (Foto de AFP/Martin BERNETTI)

¿Cuáles son las canciones más reconocidas de Camilo?

Las canciones más reconocidas de Camilo incluyen varios éxitos que ha logrado lanzar consolidar gran parte de su carrera. Todos estos sencillos han marcado distintas etapas de su trayectoria en la música y acumula cientos de millones de reproducciones.

Entre sus canciones más populares se encuentran: “TuTu”, “Vida de Rico”, “Favorito”, “Índigo”, “Por Primera Vez”, “El Mismo Aire”, entre muchas otras.

Artículos relacionados Nicolás Arrieta Esta es la razón por la que Nicolás Arrieta no estuvo en Buen día, Colombia

¿Cuántos conciertos ha hecho Camilo en Bogotá?

En múltiples ocasiones, Camilo ha expresado un profundo cariño por Bogotá, afirmando que es el lugar donde el público lo hace sentir como en casa.

Camilo Eceverri revela que hará un concierto en Bogotá como parte de su gira (Foto de AFP/ Eva Marie)

Es por ello, que ha convertido a Bogotá como una de las ciudades más importantes de su carrera. Hasta ahora el artista ha realizado un total de 4 conciertos en la capital, todos en el mismo lugar: el Movistar Arena. El historial de sus shows se remonta a fechas como 10 de diciembre del 2021; 26 de noviembre y 7 de diciembre del 2022 y 01 de marzo del 2024.

Sin embargo, su historia en Bogotá no parará allí, ya que hace unos días confirmó que regresará en el 2026 como parte de su “Camilo Worldwide Tour 2026”.

Artículos relacionados Alejandro Estrada Le preguntan a Dominica Duque sobre Alejandro Estrada y así respondió

¿Cuándo será el concierto de Camilo en Bogotá?

El próximo show de Camilo en Bogotá se llevará a cabo el 11 de diciembre del 2026 en el Movistar Arena. El gran espectáculo hará parte de la gira internacional de Camilo donde visitará más de 15 países de Europa y América.

Se espera que su concierto sea una experiencia llena de energía y nostalgia, como normalmente son sus presentaciones.