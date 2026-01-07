Cami Pulgarín deslumbra con resultados de su transformación física: así luce

Empezó el 2026 y una de las influencers que recibió el Año Nuevo con todos los poderes es Cami Pulgarín.

El año pasado, Cami Pulgarín se enfocó en sí misma. Tras su transición, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia ha buscado tener la mejor versión de ella, razón por la que es admirada de manera constante.

¿Cómo luce Cami Pulgarín en 2026?

El cambio físico de Cami Pulgarín ha sido una de sus principales metas. La creadora de contenido volvió a someterse a una intervención en su rostro y con el paso del tiempo se ha venido recuperando.

Ahora, entre lo más nuevo, subió una serie de fotografías que captaron todo el interés por la sorprendente transformación que actualmente tiene.

Cami Pulgarín sigue convirtiéndose en su mejor versión | Foto del Canal RCN.

Luciendo una cabellera rojiza y un vestido que se le ajusta a su figura, Cami Pulgarín derrochó estilo en sus más recientes instantáneas en Instagram, red social en la que cuenta con más de un millón y medio de seguidores acumulados.

La influenciadora se tomó las fotos en el Caribe, razón por la que escribió como descripción: "¡Qué rico Cartagena!".

A continuación, las fotografías de Cami Pulgarín que desataron elogios:

¿Qué reacciones desató Cami Pulgarín?

Reconocidos rostros de internet, como la influencer Aida Victoria Merlano, reaccionaron al aspecto físico de Cami Pulgarín, pues le comentó varios emojis de llamas de fuego.

Entretanto, otras de las opiniones que se interpretan en Instagram son: "Dalo todo querida, estás preciosa", "Perfecta", "Esta mujer está increíble", entre otros más.

A finales de año 2024, Cami Pulgarín decidió romper el silencio y hablar sobre su verdadera identidad, anunciando que inició la transición como mujer. En un video, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia dio a conocer el nombre que adoptó, a la vez que los cambios que atravesó, entre ellos intervenciones médicas.

Después de lo anterior, el 2025 fue de los años más prósperos para Cami Pulgarín, buscando crecer en los distintos aspectos de su vida.