Cami Pulgarín anunció que se alejará de las redes: "No quiero que se preocupen"

La influenciadora Cami Pulgarín contó por qué necesita ausente de las redes sociales y dejó un mensaje a sus seguidores.

Gisseth Beltrán García
Cami Pulgarín sobre las redes sociales
Cami Pulgarín sorprende a sus fans con anuncio

La influenciadora Cami Pulgarín sorprendió a sus miles de fanáticos al anunciarles su retiro temporal de las redes sociales.

¿Por qué Cami Pulgarín se alejará de las redes sociales?

A través una de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón y medio de seguidores, compartió una imagen en la que anunció que estará ausente de sus redes sociales por un tiempo.

Cami Pulgarín lejos de las redes sociales

"Siento que debo sacar un tiempo para conectarme conmigo misma. No los dejaré tirados (...) No quiero que se preocupen, solo que siento que debo contarles todo porque ustedes son mi familia", escribió.

Asimismo, señaló que, afortunadamente tiene contenido grabado, por lo que, en los próximos días los irá publicando para que no sientan tanto su ausencia.

¿Cuándo volverá Cami Pulgarín a las redes sociales?

La creadora de contenido no dio a conocer una fecha pronta de regreso, pero tranquilizó a sus admiradores asegurando que, cuando decida volver lo hará de la mejor forma.

Cami Pulgarin preocupa a sus fans

"Volveré más recargada, con más ideas para ustedes, que sean frescas y seguir creciendo. Los amo", concluyó.

Tras su revelación, logró varias reacciones de sus fieles fanáticos que destacaron lo mucho que la extrañarán, pero entendieron su proceso y le manifestaron todo su cariño por el difícil momento que está atravesando.

Otros no dudaron en destacar lo mucho que esperan que no sea mucho tiempo de ausencia, mientras que otros no dudaron en criticarla y señalar que podría tratarse de una estrategia de marketing.

Por ahora, Cami Pulgarín no ha dado más detalles al respecto, pero se espera que una vez retome sus labores como creadora de contenido pueda darles una explicación a sus seguidores sobre lo sucedido.

Cabe recordar que, Cami Pulgarín recientemente atrajo las miradas de miles de internautas tras su transformación física luego de su participación en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, que ganó la caleña Karen Sevillano, donde logró conformar una gran amistad especialmente con el cantante Miguel Bueno y la influenciadora Ornella Sierra, con quien suele verse constantemente y registrarlo en redes sociales.

