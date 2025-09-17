Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Cambio de look de Maleja Restrepo desató inesperada reacción de Tatán Mejía

Maleja Restrepo sorprendió con cambio de look, pero la reacción de su esposo Tatán Mejía no fue la esperada.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Maleja Restrepo mostró su transformación y Tatán Mejía dio la respuesta menos pensada
Maleja Restrepo cambió de look y la reacción de Tatán Mejía sorprendió a todos. (Foto Canal RCN).

La reconocida presentadora Maleja Restrepo dejó a sus cientos de seguidores en shock al enseñar su inesperado cambio de look. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la inesperada reacción de su esposo Tatán Mejía, quién terminó llevándose todo el protagonismo del momento.

¿Cuál fue el cambio de look que se realizó Maleja Restrepo?

En una reciente publicación realizada por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Maleja Restrepo compartió el resultado final de su nuevo look.

Maleja Restrepo sorprendió con su nuevo look y la reacción de Tatán Mejía fue inesperada
Así reaccionó Tatán Mejía al cambio de look que compartió Maleja Restrepo en redes sociales. (Foto Canal RCN).

La presentadora se mostró emocionada por ver cómo lucía con un capul en su frente, además de un cabello completamente liso que sin duda alguna llamó la atención debido a que su cabello natural es crespo.

Restrepo comentó que este cambio había sido impulsado por su mamá, pues aseguró que se pondría feliz al verla con este nuevo corte de cabello. Así mismo, expresó que quería ver la reacción de su esposo Tatán Mejía.

“Yo solo quiero que Sebas llega y que él me vea así, y ver su reacción real y espontánea, porque eso es lo que más me gusta de él; es muy malo para decir mentiras”

¿Cómo reaccionó Tatán Mejía al reciente cambio de look de Maleja Restrepo?

Horas más tarde de la publicación de este primer video en el que enseñó a sus seguidores su nuevo cambio de look, Maleja Restrepo volvió a sorprender con un nuevo audiovisual compartido por esta misma red social en el que registró la reacción de Tatán Mejía.

Maleja Restrepo mostró su cambio de look y Tatán Mejía reaccionó de forma inesperada
Maleja Restrepo reveló su nuevo look y la reacción de Tatán Mejía llamó la atención. (Foto Canal RCN).

Al verla, el exmotociclista profesional no pudo evitar disimular que no le había gustado que se alisara el cabello, pero destacó que se veía linda con su capul.

"¡Ay, calpul! Ay, te alistaste el pelo, mi amor... ¿Por qué se alisó el pelo? Linda quedaste... ¿Por qué se alisó el pelo? No me gusta"

La reacción de Tatán Mejía no pasó desapercibida en redes sociales, donde muchos internautas aseguraron que sus gestos y comentarios les sacaron más de una risa, pues tal y como lo adelantó Maleja Restrepo, no pudo ocultar su verdadero sentir frente a su nuevo look.

