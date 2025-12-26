Blessd responde a un video de Manuela QM: “Sé que todo es mi culpa”

En los últimos días, el cantante Blessd ha estado en el centro de la conversación digital luego de que surgieran rumores que apuntan a un posible embarazo junto a su pareja, la creadora de contenido Manuela QM.

En las últimas horas, Manuela compartió un video de tono reflexivo y melancólico en su cuenta de TikTok, donde habló de manera simbólica sobre los procesos personales que ha atravesado.

La publicación no pasó desapercibida para Blessd, quien reaccionó públicamente con un mensaje que llamó la atención de los usuarios por asumir responsabilidad emocional. “Sé que todo es mi culpa”, escribió el artista, generando múltiples interpretaciones entre sus seguidores.

¿Qué respondió Blessd ante el video de Manuela QM?

Manuela compartió en TikTok una imagen suya acompañada de la canción Baile inolvidable de Bad Bunny, un tema cargado de nostalgia y reflexión. La publicación no incluía declaraciones directas sobre su relación ni sobre los rumores que han circulado, pero sí un mensaje personal que muchos interpretaron como una referencia a su situación emocional actual.

En la imagen se podía leer un texto en el que la creadora de contenido habló sobre su capacidad de seguir adelante a pesar de las dificultades que ha enfrentado.

“Mi baile inolvidable fui yo, porq incluso atravesando el caos, con la mente cansada y el alma rota, seguí avanzando. y hoy sin miedo a lo que venga, seguiré bailando mi historia”, escribió Manuela en el video.

La publicación generó una ola de reacciones, entre ellas la del propio Blessd. El cantante no dudó en comentar el video de su pareja, expresando su amor y, al mismo tiempo, asumiendo parte de la responsabilidad por los momentos difíciles que ella habría atravesado.

“Te amo mi amor y sé que algún día esto pasará!! Sé que esto es mi culpa!! Gracias por hacerme tan feliz”, escribió el artista, un mensaje que rápidamente se viralizó.

El comentario fue interpretado por muchos como una muestra de respaldo emocional hacia Manuela, aunque otros lo leyeron como una admisión implícita de conflictos previos en la relación.

Blessd no dudó en mostrarle apoyo a su pareja Manuela en su video de TikTok. (Foto Dimitrios Kambouris / AFP)

¿Qué respondieron los usuarios en redes sociales?

Como suele ocurrir en este tipo de situaciones, el intercambio entre la pareja generó opiniones divididas en redes sociales. Mientras algunos usuarios enviaron mensajes de apoyo a Manuela, destacando su fortaleza y resiliencia, otros fueron más críticos con la creadora de contenido.

Varios comentarios resaltaron la admiración que sienten por ella, señalando que ha sabido mantenerse firme pese a los momentos complejos. Sin embargo, también aparecieron mensajes que cuestionaban sus decisiones personales. Una usuaria aseguró que Manuela había “entrado sola al caos” y que era importante hacerse cargo de las consecuencias de las decisiones que se toman.

Ante ese comentario, Manuela no guardó silencio y respondió que siempre se hace responsable de sus actos, razón por la cual decidió seguir adelante pese a las dificultades. En otro intercambio, una usuaria afirmó que “nadie es víctima de nada” y que todos son responsables de lo que eligen hacer. La creadora de contenido respondió aclarando que en ningún momento se ha autodenominado víctima.

¿Por qué habían rumores de un posible embarazo con Manuela QM?

Los rumores sobre un posible embarazo comenzaron a circular luego de un en vivo realizado por Yina Calderón, quien aseguró que una fuente cercana le habría confirmado la información. Según su versión, una amiga suya se habría encontrado con Manuela en una tienda del sector de El Poblado, en Medellín, y notó un aparente aumento en su abdomen.

Los rumores sobre un posible embarazo comenzaron a circular luego de un en vivo realizado por Yina Calderón. (Foto Rodrigo Varela / AFP)

Estas declaraciones se difundieron rápidamente en redes sociales y plataformas de entretenimiento, alimentando la especulación sobre la vida personal de la pareja. Hasta el momento, ni Blessd ni Manuela QM han confirmado o desmentido oficialmente estos rumores, por lo que la información sigue siendo solo una versión no verificada.

Mientras tanto, las publicaciones recientes de ambos continúan siendo analizadas por los seguidores, quienes buscan señales que aclaren el verdadero estado de su relación y los rumores que la rodean.