Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Blessd responde a un video de Manuela QM: “Sé que todo es mi culpa”

Blessd reaccionó a un video de Manuela QM con un mensaje que reavivó rumores y abrió el debate en redes sobre su relación.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Blessd responde video
Blessd responde a un video de Manuela QM: “Sé que todo es mi culpa” (Foto Franck Fife / AFP)

En los últimos días, el cantante Blessd ha estado en el centro de la conversación digital luego de que surgieran rumores que apuntan a un posible embarazo junto a su pareja, la creadora de contenido Manuela QM.

Artículos relacionados

En las últimas horas, Manuela compartió un video de tono reflexivo y melancólico en su cuenta de TikTok, donde habló de manera simbólica sobre los procesos personales que ha atravesado.

La publicación no pasó desapercibida para Blessd, quien reaccionó públicamente con un mensaje que llamó la atención de los usuarios por asumir responsabilidad emocional. “Sé que todo es mi culpa”, escribió el artista, generando múltiples interpretaciones entre sus seguidores.

¿Qué respondió Blessd ante el video de Manuela QM?

Manuela compartió en TikTok una imagen suya acompañada de la canción Baile inolvidable de Bad Bunny, un tema cargado de nostalgia y reflexión. La publicación no incluía declaraciones directas sobre su relación ni sobre los rumores que han circulado, pero sí un mensaje personal que muchos interpretaron como una referencia a su situación emocional actual.

En la imagen se podía leer un texto en el que la creadora de contenido habló sobre su capacidad de seguir adelante a pesar de las dificultades que ha enfrentado.

“Mi baile inolvidable fui yo, porq incluso atravesando el caos, con la mente cansada y el alma rota, seguí avanzando. y hoy sin miedo a lo que venga, seguiré bailando mi historia”, escribió Manuela en el video.

La publicación generó una ola de reacciones, entre ellas la del propio Blessd. El cantante no dudó en comentar el video de su pareja, expresando su amor y, al mismo tiempo, asumiendo parte de la responsabilidad por los momentos difíciles que ella habría atravesado.

“Te amo mi amor y sé que algún día esto pasará!! Sé que esto es mi culpa!! Gracias por hacerme tan feliz”, escribió el artista, un mensaje que rápidamente se viralizó.

El comentario fue interpretado por muchos como una muestra de respaldo emocional hacia Manuela, aunque otros lo leyeron como una admisión implícita de conflictos previos en la relación.

Artículos relacionados

Blessd apoyo a Manuela QM
Blessd no dudó en mostrarle apoyo a su pareja Manuela en su video de TikTok. (Foto Dimitrios Kambouris / AFP)

¿Qué respondieron los usuarios en redes sociales?

Como suele ocurrir en este tipo de situaciones, el intercambio entre la pareja generó opiniones divididas en redes sociales. Mientras algunos usuarios enviaron mensajes de apoyo a Manuela, destacando su fortaleza y resiliencia, otros fueron más críticos con la creadora de contenido.

Varios comentarios resaltaron la admiración que sienten por ella, señalando que ha sabido mantenerse firme pese a los momentos complejos. Sin embargo, también aparecieron mensajes que cuestionaban sus decisiones personales. Una usuaria aseguró que Manuela había “entrado sola al caos” y que era importante hacerse cargo de las consecuencias de las decisiones que se toman.

Ante ese comentario, Manuela no guardó silencio y respondió que siempre se hace responsable de sus actos, razón por la cual decidió seguir adelante pese a las dificultades. En otro intercambio, una usuaria afirmó que “nadie es víctima de nada” y que todos son responsables de lo que eligen hacer. La creadora de contenido respondió aclarando que en ningún momento se ha autodenominado víctima.

¿Por qué habían rumores de un posible embarazo con Manuela QM?

Los rumores sobre un posible embarazo comenzaron a circular luego de un en vivo realizado por Yina Calderón, quien aseguró que una fuente cercana le habría confirmado la información. Según su versión, una amiga suya se habría encontrado con Manuela en una tienda del sector de El Poblado, en Medellín, y notó un aparente aumento en su abdomen.

Artículos relacionados

rumores de embarazo Blessd
Los rumores sobre un posible embarazo comenzaron a circular luego de un en vivo realizado por Yina Calderón. (Foto Rodrigo Varela / AFP)

Estas declaraciones se difundieron rápidamente en redes sociales y plataformas de entretenimiento, alimentando la especulación sobre la vida personal de la pareja. Hasta el momento, ni Blessd ni Manuela QM han confirmado o desmentido oficialmente estos rumores, por lo que la información sigue siendo solo una versión no verificada.

Mientras tanto, las publicaciones recientes de ambos continúan siendo analizadas por los seguidores, quienes buscan señales que aclaren el verdadero estado de su relación y los rumores que la rodean.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Actriz de Broadway encontrada sin vida Talento internacional

Estrella de Broadway fallece a los 26 años: fue encontrada sin vida en su casa junto a su hijo de 3 años

La muerte de una joven actriz de Broadway ha generado conmoción en el mundo del teatro. La mujer fue encontrada junto a su hijo de 3 años.

Gregorio Pernía y Erika Farfán revelan el primer paseo de su hijo Gregorio Pernía

Gregorio Pernía sorprende con emotivas imágenes del primer paseo de su recién nacido: “Qué hermoso”

Gregorio Pernía y su esposa revelaron detalles del primer paseo de su recién nacido con emotivas fotografías.

Ben Affleck y Jennifer López Jennifer López

Ben Affleck y Jennifer López se reencuentran para hacer compras navideñas: ¿Reconciliación?

Ben Affleck y Jennifer Lopez fueron vistos juntos durante una salida navideña en Los Ángeles, a casi un año de haber finalizado su matrimonio.

Lo más superlike

Buena suerte: qué hacer y qué no antes de fin de año Curiosidades

Casa lista para el 2026: estos rituales atraen fortuna y prosperidad según el Feng Shui

Prepara tu hogar y evita malos hábitos para recibir el nuevo año con buena suerte y prosperidad.

Reconocido influencer lleva al mar a 50 abuelitos, y así reaccionaron Viral

Reconocido influencer colombiano llevó al mar a 50 abuelitos, y así reaccionaron

Actriz mexicana preocupa a sus seguidores Talento internacional

Actriz mexicana preocupa a sus seguidores con triste mensaje: “Quizá esta sea mi última navidad”

Marilyn Patiño reveló las características que definen a un hombre proveedor La casa de los famosos

Marilyn Patiño habló sobre las características que definen a un hombre proveedor: ¿cuáles son?

Shakira es tendencia por el especial gesto que tuvo con varios jóvenes en época navideña: esto hizo Shakira

Shakira es tendencia por el especial gesto que tuvo con varios jóvenes en época navideña: esto hizo