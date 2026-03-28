Una modelo señalada de ser la tercera en discordia entre Blessd y Manuela QM compartió un video en redes sociales, en el que dio su versión de los hechos y se defendió de los señalamientos que ha recibido.

¿Qué dijo la modelo que ha sido señalada de ser la amante de Blessd?

Tras romper el silencio con una publicación que se hizo viral en Instagram, ahora decidió hablar mediante un video, en el cual reiteró que no fue la causante del rompimiento entre el cantante y la influenciadora.

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“No soy la moza de nadie”, comenzó diciendo la mujer al afirmar que su intención no era “agrandar” la situación, pero ante la dimensión que ha tomado todo y unas recientes palabras que Blessd le dijo a Westcol en un live, optó por dar su versión de los hechos.

Blessd, según la modelo, escribí a diario a las redes sociales de ella. Foto: AFP - Jose R. Madera

“¿Rompehogares? ¡No! Lo que pasa es que te queda más fácil decir eso que aceptar que tú estabas encima mío buscándome, porque si te recuerdo eras tú el que reaccionaba a todo, eras tú el que mandaba emojis, el que los borraba y los volvía a enviar para llamar mi atención, incluso, reaccionabas a tus propios mensajes y yo ni siquiera abría el chat”, le respondió la modelo a Blessd luego de que él le dijera a Westcol que nunca tuvo contacto con ella y lo único que hizo fue repostear un mensaje de la mujer en cuestión.

No vengas a cambiar la historia, bien insistente que estabas y lo sabes; lo de que te había etiquetado en varias ocasiones, que te había mencionado en varias ocasiones en mis historias, eso es mentira. Para que te ubiques, no eres el primero ni el último artista que etiqueto, ni tampoco el más relevante que me ha respondido o reposteado Te recuerdo cuando empezamos a hablar por WhatsApp y desde el inicio me dijiste que querías ver mi contenido y me reí, pero te dije que ‘nos conociéramos primero’. Decías que querías ver mi trabajo, seguíamos hablando muchas cosas, me escribías a diario, incluso, me preguntabas que a dónde me ibas a llevar acá en Pereira y tú sabes que siempre evadía la intención de vernos

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La modelo reiteró que Blessd fue el que siempre la buscó y agregó que no fue ella quien filtró los chats; aseguró que lo hizo una expareja.

La modelo cerró su mensaje con unas contundentes palabras: “dejen de culpar a una mujer por decisiones que toman los hombres, porque aquí el que buscó fuiste tú. Esto no es por fama”.

¿Blessd terminó con Manuela QM tras la filtración de los chats con una modelo?

La filtración de esos chats le costó a Blessd su relación con Manuela QM. Aunque viene un bebé en camino, el cantante y la influencer decidieron romper a raíz de ese escándalo que se tomó las redes sociales.

Blessd ha tenido una vida amorosa muy agitada. Además de su resonada relación con Manuela, tuvo romances con La Suprema y Karina García, sin embargo, ambos se han visto salpicados por presuntas infidelidades.

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Por ahora, la decisión de ‘El bendito’ es estar soltero y muy centrado en su carrera profesional. El nacido en Itagüí ya anunció estrenos musicales y espera seguir impactando en el género urbano.