Blessd enfrentó a un guardia en pleno concierto por abordar a fan de forma ‘agresiva’

El cantante colombiano Blessd volvió a ser tema de conversación en las redes sociales, esta vez por la forma en la que enfrentó a guardia de seguridad en pleno concierto por la forma en la que este abordó a un fanático que se subió al escenario.

¿Qué pasó en el concierto de Blessd? Esto se sabe

El cantante urbano Blessd inició su gira por Estados Unidos el pasado 14 de agosto, pero lo que prometía ser una gran experiencia para sus fanáticos terminó en un suceso que elevó los ánimos.

Durante su show, un guardia de seguridad abordó de manera brusca a un fanático que había logrado subir a la tarima. Aunque su labor era proteger al artista, la forma en la que actuó generó desagrado en Blessd, pues no midió su fuerza y terminó lanzando al joven fuera del escenario, dejándolo en el suelo.

Al presenciar la escena, el cantante interrumpió el concierto y cuestionó al guardia por su reacción: “¿Cómo vas a hacer eso? Eso no puede ser, ¿cómo va a tirar al niño así? Qué indelicadeza”. El guardia, sin embargo, se retiró del lugar sin responder.

Blessd, en cambio, se acercó al seguidor para preguntarle cómo se encontraba y luego lo invitó a subir nuevamente a la tarima para cantar junto a él, transformando el incómodo momento en un gesto de cercanía con su público.

El incidente no pasó a mayores y el concierto continuó con normalidad, marcando así el inicio de la gira de Blessd por Estados Unidos.

Internautas cuestionaron actitud de Blessd ante comportamiento del guardia

Aunque la acción de Blessd fue aplaudida por algunos de los asistentes, internautas cuestionaron la forma en la que el cantante se dirigió al guardia de seguridad argumentando que el hombre solo estaba haciendo su trabajo.

“Como cuando te dan una orden y lo haces y después te hacen quedar mal”, “entonces para que contrate seguridad si se va a poner en contra de ellos cada que alguien intente acercarse”, manifestaron algunos.

Mientras que otros aseguraron que aunque el guardia estaba realizando su trabajo no era la forma de hacerlo ya que la persona pudo lastimarse gravemente por la altura en la que fue lanzado.