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Esta es la millonaria cifra que habría costado el outfit de Belinda en la inauguración del Mundial

Durante su gran presentación en el Estadio Ázteca de CDMX, Belinda captó la atención de los asistentes con su lujoso y brillante vestuario.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Oufit de Belinda
Este habría sido el precio del atuendo de Belinda en la inauguración del Mundial 2026 (Fotos de AFP/ JULIEN DE ROSA y AFP/CARL DE SOUZA)

La gran presentación de Belinda en la inauguración de la Copa Mundial 2026 llamó la atención de los asistentes, gracias a su gran interpretación, su presencia en el escenario y muchas cosas más.

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Sin embargo, algo de lo que más llamó la atención fue el vestuario con el que apareció, ya que muchas personas aseguraron que podría tratarse de un oufit que cuesta una suma millonaria de dinero.

¿Cuándo fue la inauguración del Mundial 2026 en la que participó Belinda?

La gran inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026 fue el pasado 11 de junio en el Estadio Azteca en CDMX. Este año, a diferencia de los otros, hay 3 países anfitriones del gran torneo; es decir que los partidos programados se jugarán a lo largo y ancho de México, Estados Unidos y Canadá.

Inauguración Mundial 2026
La inauguración de la Copa Mundial 206 fue en el Estadio Azteca de CDMX (Foto de AFP/CARL DE SOUZA)

El territorio mexicano fue seleccionado para tener el gran evento inaugural, donde varios artistas cantaron, entre ellos, Belinda. Los colegas que acompañaron a la artista durante la presentación fueron Maná, Shakira, Danny Ocean, J Balvin, Ryan Castro, Burna Boy, Los Ángeles Azules, Andrea Bocelli y Shakira.

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¿Qué tenía puesto Belinda en su presentación?

La cantante mexicana salió al escenario a interpretar su canción titulada “Por Ella” acompañada de la importante agrupación Los Ángeles Azules. Durante su presentación, Belinda utilizó un corsé color fucsia y unos jeans.

El diseño del atuendo estuvo a cargo del diseñador Juan Carlos Plasencia, quien trabaja como asistente de vestuario de la cantante. La elección del oufit de Belinda desató miles de comentarios, ya que muchas personas aseguraron que se trataba de algo “simple” para la magnitud del evento y el estilo de ella.

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¿Cuánto costó el oufit de Belinda en la inauguración del Mundial?

En un par de entrevistas, la misma Belinda confirmó que su atuendo contaba con más de 80 mil piezas de cristal de Swarovski colocadas a mano, por lo que lo categoriza como uno de los vestuarios más elevados del show.

De acuerdo con cifras de distribuidores oficiales de la marca, cada cristal puede costar entre 2,50 y 80 pesos mexicanos. Teniendo en cuenta que Belinda aseguró que en su atuendo se utilizaron más de 80.000 cristales, se estima que el valor total de la prenda podría oscilar entre 200.000 y 6 millones de pesos mexicanos, es decir, entre 44 millones y 1.320 millones de pesos colombianos, aproximadamente.

A los internautas, no les causa mucha sorpresa esta cantidad de dinero, ya que Belinda se ha destacado por siempre lucir elegante y costosa.

Precio del atuendo de Belinda en el Mundial 2026
Belinda se ha caracterizado por siempre lucir elegante y costosa (Foto de AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT)

 

 

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