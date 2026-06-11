Beéle llegará con su exitoso "Borondo Tour" a Medellín: ¿cuándo y dónde será el concierto?
Tras una larga racha de conciertos en Bogotá, con el aforo totalmente lleno, Beéle se anunció su presentación en tierras antioqueñas.
Beéle es actualmente una de las voces latinoamericanas y colombianas más importantes en el mundo. Esto es gracias a su estilo único en el que representa a la perfección sus raíces caribeñas, ya que nació en Barranquilla, Atlántico.
Beéle ha logrado obtener muchos reconocimientos a lo largo de su carrera, la cual inició en el 2019 con su canción “Loco”. Beéle ha logrado construir su sonido propio, basado en todo aquello que le inspira de la cultura afrocaribeña. En pocos años, pasó a convertirse en uno de los artistas colombianos más escuchados en las plataformas digitales.
¿Cuándo es el concierto de Beée en Medellín?
Hace poco, el barranquillero sorprendió a sus fans al anunciar su gran gira internacional “Borondo, Abandone y Detone Tour”, que incluirá países como México, Suiza, España, Bolivia, entre otros. Lo curioso fue que, el único destino que visitará en Colombia será Medellín.
El show se llevará a cabo el próximo 28 de noviembre en un escenario que aún no se ha inaugurado en la capital antioqueña: El Davi Arena. Se espera que, durante su concierto, Beéle interprete algunas de sus canciones más famosas como: “Mi Refe” “Vagabundo”, “Top Diesel”, “No tiene sentido”, “Si Te Pillara”, “Frente al mar”, entre muchas otras.
¿Quiénes serán los invitados de Beéle a su concierto en Medelín?
Beéle, en la mayoría de sus shows, ha sorprendido a público con invitados de lujo como Nicky Jam, Arcangel, Ozuna, Nanpa Básico, e incluso, Elvis Crespo.
Normalmente, los artistas con los que el barranquillero se sube al escenario corresponden al lugar y al público de donde se encuentre, pero aún no se sabe con quién compartirá su concierto en esta ocasión
El artista llegará a Medellín en uno de los mejores momentos de su carrera, pues, recientemente, ha sido galardonado por su música. Por ejemplo: Mejor Nuevo Artista Latino/Urbano en los iHeartRadio Music Awards 2026, además de varias nominaciones en los Premios Nuestra Tierra 2026
¿Desde cuándo se puede comprar las boletas para el concierto de Beéle en Medellín?
Aunque las boletas no están disponibles aún, los fanáticos del barranquilero pueden inscribirse a un prerregistro para recibir las notificaciones del evento y no perderse ningún detalle ni novedad del show.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike