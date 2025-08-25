Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Beéle le lanzó pulla sobre sus hijos a su ex Cara Rodríguez: “Mi abuela va a conocer a sus nietos”

Beéle se refirió a la polémica de su ex, Cara Rodríguez y sus hijos en medio de una transmisión en vivo y dejó dura indirecta.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Beéle le mandó dura indirecta a Cara Rodríguez
Beéle reaccionó a polémica y dejó mensaje a Cara Rodríguez. (Foto AFP: Romain Maurice y Canal RCN)

El cantante Brandon de Jesús López, mejor conocido como Beéle, ha sido tendencia junto a su expareja, Camila Rodríguez, conocida como Cara Rodríguez, luego se hiciera público el fallo legal a favor del artista.

¿Cuál fue la pulla que Beéle le lanzó a Cara Rodríguez en transmisión en vivo?

El caso legal que adelantan Beéle y Cara Rodríguez se definió el pasado 21 de agosto cuando el equipo jurídico del artista compartió el fallo que salió a favor de su cliente.

La justicia colombiana reconoce al artista Beéle como víctima de viol*ncia intrafamiliar y ordena medidas de protección a su favor.

Tras este proceso legal en el que se declaró responsable Camila Rodríguez por hechos de violenci* intrafamiliar el artista recientemente rompió el silencio y le mandó una curiosa pulla en medio de una transmisión en vivo.

El último deseo del padre de Beéle que conmovió al cantante antes de su partida
Beéle le envió mensaje a Cara Rodríguez sobre sus hijos. (Foto AFP: Romain Maurice).

Beéle le mandó pulla a Cara Rodríguez sobre sus hijos

El cantante Beéle recientemente en medio de una celebración con su familia decidió hacer una transmisión en vivo para interactuar con sus seguidores.

En esta transmisión el artista se mostró en un momento junto a su abuela, aprovechando su compañía, Beéle les expresó a sus seguidores que ella estaba contenta por una razón en especial.

El artista a modo de pulla le expresó a sus seguidores que tras el fallo a su favor, por fin su abuela iba a poder conocer a sus nietos.

“Mi abuela va a conocer a sus nietos por fin”

¿Cómo reaccionó Cara Rodríguez a la pulla de Beéle?

Cara Rodríguez tras conocerse la resolución a favor del artista compartió un mensaje en sus redes sociales en donde expresó varias pullas en el que dejó ver su descontento.

Tiempo al tiempo, esperaré tranquila, sin afán. Dios es bueno, los hijos de Dios nunca quedan en vergüenza, por más dinero que tengan todo cae por su propio peso y si que me estoy preparando.

Sin embargo, ante la reciente indirecta de su expareja sobre sus hijos y el hecho que su abuela paterna ahora sí los podrá ver no se ha pronunciado.

