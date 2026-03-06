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Por esta razón, fans de Beba y Andrés Gómez aseguran que su relación llegó a su fin, ¿qué pasó?

Este fue el detalle de Andrés Gómez en su relación con Beba que no pasó desapercibido entre los internautas.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Relación de Beba y Andrés Gómez
Los fans de Beba especulan que su relación con Andrés Gómez llegó a su fin (Foto de Canal RCN)

Muchos de los seguidores de Beba y de Andrés Gómez no dejaron pasar como desapercibido un detalle en las redes sociales de Andrés y rumoraron que esa sería la confirmación de que la relación terminó.

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¿Qué pasó entre Beba y Andrés Gómez?

Andrés Gómez es el esposo de Valerie ‘Beba’ de la Cruz, una exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2026. Durante todo el tiempo que la barranquillera pasó dentro del reality mostró que tenía una relación estable con su pareja y que, a pesar de muchas adversidades, continuaban juntos.

Las especulaciones surgieron durante la última semana de Beba en La casa, cuando Andrés fue invitado a convivir con ella dentro del reality, siendo grabado las 24 horas del día. Al tratarse de un formato monitoreado permanentemente, los internautas no tardaron en notar y comentar el distanciamiento entre la pareja durante algunas actividades del juego

Relación entre Beba y Andrés Gómez
Los fans de Beba notaron su lejanía con Andrés Gómez dentro de La casa (Foto de Canal RCN)

Sin embargo, cuando Beba fue eliminada, aclaró por todos los medios que su lejanía con Andrés se debía a que para ella era “raro” volverlo a ver y que, además, había cosas que tenían que hablar como pareja. Desde ese momento, se han generado dudas respecto a la continuidad de la relación.

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¿Cuál fue el detalle por el que se rumora que Beba y Andrés Gómez terminaron?

Los internautas se sorprendieron al notar que, el 03 de junio, en el cumpleaños de Beba, Andrés no publicó fotos ni videos con ella; distinto a como lo hicieron la mayoría de sus excompañeros de La casa de los famosos.

Por el contrario, Andrés compartió un video con un mensaje que dejó asombrados a los seguidores:

No vivo tratando de impresionar a nadie. Me encanta que no tengo una imagen falsa que mantener, lo que ves es lo que hay. Algunos días soy increíble, otros días soy un desastre

Tras las palabras del esposo de Beba, las dudas y los rumores incrementaron en internet, ya que es un gesto al que muchas personas les parece decisivo y curioso.

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¿Beba ha publicado algo respecto al video que compartió Andrés?

Beba, por su lado, ha estado publicando y reposteando todas las fotos y videos en las que sus compañeros le desean un feliz cumpleaños, sin mostrar nada que tenga que ver con su esposo. Además, se ha mostrado muy feliz por los regalos que ha recibido, más que todo, por parte de su amigo Valentino.

Beba y sus mensajes de felicitaciones por su cumpleaños
Beba ha estado compartiendo sus mensajes de feliz cumpleaños en redes sociales (Foto de Canal RCN)
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