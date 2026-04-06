Esposo de Beba reaccionó a la foto de Alejandro Estrada besándola: "Explíquenme esta foto”

La celebración de cumpleaños de Beba de la Cruz sigue dando de qué hablar en redes sociales.

Artículos relacionados Altafulla Hija de Karina García reapareció en redes luego de que Altafulla anunciara que será padre

Lo que comenzó como una publicación para compartir algunos momentos de su cumpleaños número 28 terminó convirtiéndose en tema de conversación entre sus seguidores debido a una fotografía en particular.

La creadora de contenido celebró esta fecha especial en Bogotá rodeada de su esposo, amigos y varios excompañeros de La casa de los famosos Colombia, con quienes fortaleció una amistad durante la competencia.

Aunque Beba compartió varias imágenes de la celebración, una fotografía específica fue la que terminó robándose todas las miradas y provocando cientos de comentarios.

Esposo de Beba sorprendió con su reacción a la foto de Alejandro Estrada besándola (Foto Canal RCN)

¿Qué foto compartió Beba en su cumpleaños?

En la publicación se puede ver a Beba disfrutando de la celebración junto a diferentes invitados. Sin embargo, una de las imágenes más comentadas fue en la que aparece ubicada entre su esposo Andrés y Alejandro Estrada.

En la fotografía, ambos hombres le dan un beso en cada mejilla mientras ella lanza un beso a la cámara.

La imagen llamó especialmente la atención porque durante el reality muchos seguidores aseguraban que existía una gran química entre Beba y Alejandro Estrada, por lo que comenzaron a apoyar una posible relación entre ambos.

No obstante, la cercanía siempre se mantuvo en términos de amistad y respeto, especialmente porque Beba está casada y ha dejado claro en varias ocasiones que su prioridad es su matrimonio.

La respuesta del esposo de Beba a la foto con Alejandro Estrada que se volvió viral (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Karina García Karina García rompió el silencio tras el anuncio de que Altafulla sería papá: así reaccionó

¿Cómo reaccionó Andrés, el esposo de Beba?

La situación se volvió aún más comentada cuando Alejandro Estrada decidió compartir la fotografía en sus historias de Instagram.

El ganador del reality republicó la imagen acompañándola con una frase que rápidamente llamó la atención de los usuarios:

“Explíquenme esta foto”, escribió Alejandro Estrada

Lo que más sorprendió a los seguidores fue que Andrés, esposo de Beba, también compartió la misma historia en su cuenta de Instagram.

La reacción fue interpretada por muchos usuarios como una muestra de humor y buena relación entre los tres.

Mientras tanto, los comentarios continúan multiplicándose en redes, donde muchos seguidores siguen riéndose de la imágen de Beba junto con sus “dos hombres”