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Beba desató revuelo en redes tras compartir foto con Alejandro Estrada besándola

La creadora de contenido compartió imágenes de su cumpleaños, pero una fotografía junto a Alejandro Estrada y su esposo terminó siendo la más comentada.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Alejandro Estrada apareció besando a Beba en una foto y desató comentarios en redes
Alejandro Estrada apareció besando a Beba en una foto y desató comentarios en redes (Foto Canal RCN)

Beba de la Cruz volvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de compartir varias fotografías de la celebración de su cumpleaños, evento que reunió a varios de los amigos que dejó tras su paso por La casa de los famosos Colombia.

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La creadora de contenido celebró su cumpleaños el pasado 3 de junio en Bogotá y aprovechó la ocasión para publicar algunas imágenes junto a las personas que la acompañaron durante esta fecha especial.

Sin embargo, una fotografía en particular fue la que terminó robándose toda la atención de sus seguidores.

Beba compartió inesperada foto con Alejandro Estrada
Beba compartió inesperada foto con Alejandro Estrada y su esposo Andrés (Foto Canal RCN)

¿Qué foto compartió Beba junto a Alejandro Estrada?

Entre las imágenes publicadas por Beba aparecieron varios de sus compañeros del reality, con quienes construyó una amistad durante la competencia.

No obstante, una de las fotografías más comentadas fue una en la que aparece acompañada por Alejandro Estrada y por su esposo Andrés.

La imagen llamó la atención porque muestra a Beba en el centro mientras recibe un beso en cada mejilla. De un lado aparece Alejandro Estrada y del otro su esposo, creando una escena que rápidamente generó comentarios y bromas entre los seguidores.

Tras su paso por el reality, Alejandro y Beba fortalecieron una amistad que muchos televidentes siguieron de cerca debido a la química y complicidad que mostraron durante el programa.

Aunque ambos han dejado claro que mantienen una relación de amistad y respeto, especialmente porque Beba está casada, algunos seguidores continúan recordando la cercanía que desarrollaron dentro de la competencia y apoyando al shippeo que nació dentro de la casa.

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¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

La publicación no tardó en viralizarse y provocó una ola de comentarios entre seguidores y excompañeros del reality.

Uno de los primeros en reaccionar fue Valentino Lázaro, quien tomó la situación con humor.

“Pero Beba jajajajajja”, escribió inicialmente.

Posteriormente agregó otro comentario que también llamó la atención de los usuarios:

“Beba ser tan atrevida de ponerlos a los dos a besarla ahajahajajajajajajajjaaja”.

Los seguidores también se sumaron a las bromas con mensajes como “Atrevidita la Beba” y “Esa foto de los tres está top”.

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¿Quiénes acompañaron a Beba en su cumpleaños?

La celebración de cumpleaños de Beba reunió a varias de las personas con las que fortaleció una amistad durante y después de su paso por La casa de los famosos Colombia.

Entre las personas que la acompañaron estuvieron Valentino Lázaro, su esposo Andrés, Alejandro Estrada, Santiago Vargas, Samilú, Juan Palau, Jay Torres, Ami Rodríguez y Nicolás Arrieta.

Beba celebró su cumpleaños y una foto con Alejandro Estrada se robó toda la atención
Beba celebró su cumpleaños con sus compañeros de La casa de los famosos (Foto Canal RCN)
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