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Carolina Ramírez ya es mamá: así anunció la llegada de su bebé y su llamativo nombre

La actriz compartió la feliz noticia en redes sociales, donde confirmó el nacimiento de su bebé y reveló el nombre que eligió junto a su pareja.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Carolina Ramírez dio a luz y reveló el especial nombre que eligió para su bebé
Carolina Ramírez dio a luz y reveló el especial nombre que eligió para su bebé (Foto freepik) (Foto Cindy Ord / AFP)

La reconocida actriz Carolina Ramírez, recordada por producciones como La hija del mariachi y La Pola, compartió una de las noticias más importantes de su vida: ya se convirtió en mamá.

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La artista emocionó a sus seguidores al anunciar el nacimiento de su primer bebé a través de sus redes sociales, donde publicó una tierna imagen acompañada de un mensaje que rápidamente se llenó de felicitaciones y buenos deseos.

La noticia era una de las más esperadas por sus seguidores desde que la actriz confirmó su embarazo meses atrás.

Carolina Ramírez enterneció las redes al anunciar el nacimiento de su primer hijo
Carolina Ramírez enterneció las redes al anunciar el nacimiento de su primer hijo (Foto Freepik)

¿Cuándo nació el bebé de Carolina Ramírez?

Durante la mañana del 3 de junio, Carolina Ramírez reveló que su bebé nació el pasado 2 de junio.

Por su parte, su pareja, Martín Cornide, compartió algunos detalles sobre la llegada del pequeño, asegurando que nació con un peso de 4.500 gramos y una estatura de 56 centímetros.

Además, dedicó unas emotivas palabras para describir el nacimiento de su hijo, resaltando algunos detalles sobre el día en que llegó al mundo.

“Con el sol en Géminis, luna en Capricornio, mucho pelo y Capricornio también ascendiendo por el horizonte oriental de las tierras mayas, vino a jugar este jueguito un Espíritu Santo”, escribió.

Carolina Ramírez dio a luz y reveló el especial nombre que eligió para su bebé
Carolina Ramírez dio a luz y reveló el especial nombre que eligió para su bebé (Foto freepik)

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¿Cómo se llama el bebé de Carolina Ramírez?

La actriz decidió anunciar el nombre de su bebé de una manera sencilla pero significativa.

A través de sus historias de Instagram, compartió un corto mensaje que decía: “Soy mamá de SUR”, acompañado de un corazón, confirmando así el nombre elegido para su hija.

Minutos después, Martín Cornide complementó la noticia al revelar el nombre completo del pequeño: Sur Cornide Ramírez.

El nombre Sur tiene diferentes significados asociados. Además de representar uno de los cuatro puntos cardinales, suele relacionarse con conceptos como orientación, guía y estabilidad para los padres.

También se le atribuyen interpretaciones vinculadas con la valentía, la armonía y la conexión con la naturaleza, razones por las que muchas personas consideran que se trata de un nombre poco común, pero cargado de simbolismo.

Con este anuncio, Carolina Ramírez inicia una nueva etapa en su vida, rodeada del cariño de su familia y de los seguidores que han acompañado cada paso de su carrera y de su proceso de maternidad.

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