Beba habría reaccionado al conflicto entre Alexa y Sofía por Saruma: ¿a quién apoya?

La polémica por el beso protagonizado por Sofía Jaramillo y Felipe Saruma, ha llevado a que varios exparticipantes de La casa de los famosos Colombia hayan expresado su opinión frente a lo que viene sucediendo, especialmente por las versiones que apuntan que Alexa Torrexhabría tomado distancia de Sofía por involucrarse con el creador de contenido.

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¿Qué dijo Beba en medio de la polémica entre Alexa Torrex y Sofía Jaramillo por Felipe Saruma?

Valerie de la Cruz, mejor conocida como Beba, fue una de las excompetidoras que recientemente se pronunció en redes sociales al dejar clara su postura al respecto, esto luego de que compartiera un clip que rápidamente capturó la atención de los internautas y que fue asociado con la controversia.

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"Mood", escribió la joven barranquillera en sus historias junto a un video suyo durante lo que fue su participación en La casa de los famosos Colombia.

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En el comentado video, se puede apreciar cómo en su momento mostraba ante las cámaras del reality prefería guardar silencio cuando ocurrían problemas de convivencia, una posición que al parecer tomó a raíz de la enemistad entre sus dos excompañeras, pues además de postear la grabación, agregó la siguientes palabras: "sí soy".

Beba dejó curiosa publicación en medio de la polémica entre Alexa y Sofía. (Foto Canal RCN)

¿Beba se pronunció sobre la enemistad entre Sofía Jaramillo y Alexa Torrex?

Y aunque la también cantante no precisó nombres ni se refirió puntualmente a la polémica, su aparición sí fue para muchos una clara reacción frente a lo que piensa de toda esta situación dejando claro que, por ahora, prefiere mantenerse al margen y ser prudente con lo que diga.

Entretanto, en redes sociales los internautas continúan sacando sus propias conclusiones al respecto, pues hay quienes están del lado de Sofía y manifiestan que ella no tuvo la culpa, por el otro, están los seguidores de Alexa quienes además de defenderla han tildado a la caleña de ser una mala amiga.

Así habría reaccionado Beba a la enemistad de Alexa y Sofía por Felipe Saruma. (Foto Canal RCN)

Lo cierto, es que pese al boom mediático que este tema ha generado, todo parece indicar que, el viaje de los famosos a Cúcuta en el marco de la celebración de sus ferias, se convirtió en el escenario de rivalidades pero también de reconciliaciones, esto luego de que quedara registrado el momento en el que Alexa, Alejandro Estrada y Eidevin López hicieron las pases.