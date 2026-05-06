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Beba expuso chat privado con Sofía Jaramillo tras escándalo por su cumpleaños: ¿qué le dijo?

Recientemente, Beba acaparó la atención en redes sociales al exponer los mensajes que le envió a Sofía Jaramillo.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Beba y Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia.
Beba mostró los mensajes que le envió a Sofía Jaramillo. Foto | Canal RCN.

El pasado 3 de junio, se llevó a cabo la celebración del cumpleaños de Valerie de la Cruz, un festejo que además de convocar a varios de los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, al parecer dejó ciertos sinsabores, esto luego de que Sofía Jaramillo rompiera el silencio para revelar que no fue invitada.

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¿Cuál fue el chat que Beba reveló con Sofía Jaramillo?

A raíz del revuelo que causó el hecho de que Beba no hiciera parte a Sofía de este festejo y, por su puesto, luego de las declaraciones que hizo la caleña, recientemente la joven barranquillera no dudó en exponer el chat con su excompañera en donde le explicó las razones por las que no fue una de sus invitadas.

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"Sofi, amor, estaba por escribirte, bebé me siento super mal porque no estuviste anoche y Valentino fue el que preparó todo, sorpresa, los invitados, el lugar, todo, yo ya te había dicho que que íbamos a hacer algo pero toda la información y todo lo cuadró él", se puede leer en los mensajes.

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Además de compartir pantallazos de los mensajes que le envió a Jaramillo, Beba también dio a conocer que nunca obtuvo una respuesta de su parte, además de dejar en evidencia que fue una situación ajena a ella, pues en realidad quien organizó el festejo fue Valentino Lázaro.

¿Qué dijo Sofía Jaramillo tras no ser invitada al cumpleaños de Beba?

Como era de esperarse, la revelación de Beba en su cuenta de X, anteriormente Twitter, desató todo tipo de comentarios por parte de los internautas, quienes no dudaron en sumarse a la conversación para expresar su punto de vista.

"Qué revuelo por una fiestica de cumpleaños", "La cuestión es por qué Valentino no la invitó, ¿por conveniencia i por Alejandro?", "Le vino a escribir cuando vio las historias", "Vea pues, con razón no tengas amigas", son algunos de los comentarios que se pueden leer al pie de la publicación.

Cabe señalar que, por su parte, Jaramillo, también exparticipante de esta tercera temporada, se pronunció en su cuenta de Instagram, espacio en el que dio a conocer públicamente que no había sido invitada al cumpleaños de su excompañera.

"Yo hablé con Beba hace algunos días y me dijo 'vamos a hacer algo para el cumpleaños y yo le subí una historia esperando la confirmación para que me dijeran el lugar y nunca me dijeron y por eso no fui. Yo soy muy mala para insistir", dijo Sofía.

Por ahora, el tema continúa siendo objeto de debate, pues, por un lado, hay quienes están del lado la modelo y empresaria vallecaucana, y otros, de la influencer barranquillera.

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