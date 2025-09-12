Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así se veía La Barbie colombiana antes de sus operaciones

La Barbie colombiana se sometió a varios procedimientos para cambiar su apariencia física.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
La barbie colombiana antes
Así lucía La Barbie colombiana antes/Canal RCN

La influenciadora Tatiana Murillo, conocida como La Barbie colombiana, ha sorprendido a sus fanáticos con su sorprendente cambio físico.

¿Qué operaciones se ha realizado La Barbie colombiana?

La creadora de contenido se ha sometido desde hace algunos años a varios procedimientos para cambiar su apariencia física luego de que querer convertirse en una Barbie tras no haber podido tener una en su niñéz.

la barbie colombiana antes

Según reveló hace un buen tiempo en varias entrevistas, entre ellas a Dulce Gipsy, su primera intervención fue una rino, pero debido a que la hizo en un lugar poco confiable, esta le quedó mal y tuvo que realizarse otra.

A partir de allí comenzó a realizarse diversas operaciones como la bichectomía, levantamiento de cejas, relleno de boca, diversas lipos y más, sumando más de 50 mil dólares para su transformación.

La más reciente intervención a la que se sometió fue un rejuvenecimiento en su zona inferior aclarando que solo disfrutará dicho resultado una vez encuentre un hombre que sienta que cumple con todos sus estándares.

¿Cómo se veía La Barbie colombiana antes?

La paisa lucía muy diferente, pues lucía su pelo de color negro más bronceada y menos fit, causando asombro a sus fanáticos por su sorprendente cambio físico.

La barbie colombiana sin intervenciones

Dichas imágenes volvieron a salir a la luz debido a que hace parte del nuevo grupo de aspirantes para ingresar a la temporada de La casa de los famosos Colombia.

La influenciadora hace parte del octavo grupo de aspirantes que quieren hacer parte del reality, donde se ha mostrado muy motivada y ansiosa de poder recibir todo el apoyo de sus seguidores para pertenecer al programa y poder demostrar todo su talento.

La Barbie colombiana compite contra Kim Zuluaga, María Camila Arbeláez, Gisselle Watson, Yuli Ruíz y Kelly García, donde solo una de ellas podrá entrar a la casa más famosa de Colombia.

Por ahora, la influenciadora sigue haciendo campaña que voten por ella y se encuentra en Europa con su hija luego de sufrir un ataque que la obligó a salir del país por seguridad.

Asimismo, sigue entreteniendo a sus fanáticos con su diverso contenido en redes sociales sobre tips de belleza, outfits, estilo de vida y más.

