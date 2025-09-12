Sofía Avendaño publicó fotos de su participación en el comercial navideño de RCN
Sofía Avendaño fue de los talentos invitados para celebrar la Navidad y el Año Nuevo en RCN, así fue la experiencia.
Sofía Avendaño tuvo un 2025 en el que ganó popularidad. La modelo trans tuvo una corta participación en la segunda temporada de La casa delos famosos Colombia, pero eso le sirvió para exponerse y acumular más seguidores.
Sofía Avendaño fue la primera eliminada del reality del Canal RCN que, por cierto, vuelve en 2026 con su tercera temporada. En diferentes ocasiones, la también bailarina ha agradecido por la oportunidad y, entre lo más nuevo, fue invitada para el comercial navideño.
¿Cómo fue la participación de Sofía Avendaño en el comercial de Navidad de RCN?
Como es tradición, Canal RCN grabó su comercial de Navidad 2025 y Año Nuevo 2026. Varios talentos estuvieron cantando y disfrutando del set, entre ellas Sofía Avendaño, quien subió fotografías que la muestran viviendo la experiencia de celebración.
Sí, la exparticipante de La casa de los famosos compartió una serie de fotos en las que se puede observar su papel en el comercial navideño de RCN, el cual, a propósito, esta vez unió no solo al Canal RCN, sino que también estuvieron aliados como Radio RCN, entre otros.
"Quien iba a creer todo eso tan lindo que te ha pasado", escribió una internauta a modo de felicitaciones para Sofía Avendaño.
Por ahora, no se conoce cuáles proyectos nuevos tendrá la modelo, aunque lo cierto es que su paso por el reality de convivencia 24/7 ha sido fortuito para impulsar su carrera artística y en redes sociales.
Estas son las fotos que compartió Sofía Avendaño del comercial de Navidad RCN:
¿Cuál es el comercial de Navidad de RCN?
RCN les desea una feliz Navidad y Nuevo Año, así lo demostró en el comercial para todo su público de las distintas plataformas. Hoy, RCN ofrece todo una gama de posibilidades de entretenimiento.
En 2025, se lanzó la app del Canal RCN y RCN Radio, además de otras sorpresas para el fiel público que por años se ha mantenido con la marca. RCN promete seguir creciendo y llegar a todas las audiencias.