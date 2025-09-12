Sofía Avendaño publicó fotos de su participación en el comercial navideño de RCN

Sofía Avendaño tuvo un 2025 en el que ganó popularidad. La modelo trans tuvo una corta participación en la segunda temporada de La casa delos famosos Colombia, pero eso le sirvió para exponerse y acumular más seguidores.

Sofía Avendaño fue la primera eliminada del reality del Canal RCN que, por cierto, vuelve en 2026 con su tercera temporada. En diferentes ocasiones, la también bailarina ha agradecido por la oportunidad y, entre lo más nuevo, fue invitada para el comercial navideño.

Artículos relacionados Talento internacional Exparticipante de MasterChef anunció que será papá: así dio la noticia

¿Cómo fue la participación de Sofía Avendaño en el comercial de Navidad de RCN?

Como es tradición, Canal RCN grabó su comercial de Navidad 2025 y Año Nuevo 2026. Varios talentos estuvieron cantando y disfrutando del set, entre ellas Sofía Avendaño, quien subió fotografías que la muestran viviendo la experiencia de celebración.

Sofía Avendaño ganó popularidad en 2025 gracias a La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

Sí, la exparticipante de La casa de los famosos compartió una serie de fotos en las que se puede observar su papel en el comercial navideño de RCN, el cual, a propósito, esta vez unió no solo al Canal RCN, sino que también estuvieron aliados como Radio RCN, entre otros.

"Quien iba a creer todo eso tan lindo que te ha pasado", escribió una internauta a modo de felicitaciones para Sofía Avendaño.

Por ahora, no se conoce cuáles proyectos nuevos tendrá la modelo, aunque lo cierto es que su paso por el reality de convivencia 24/7 ha sido fortuito para impulsar su carrera artística y en redes sociales.

Artículos relacionados Laura de León Laura de León reacciona a profunda opinión por su aparición con Salomón Bustamante

Estas son las fotos que compartió Sofía Avendaño del comercial de Navidad RCN:

Sofía Avendaño en las grabaciones del comercial navideño | Foto del Canal RCN.

¿Cuál es el comercial de Navidad de RCN?

RCN les desea una feliz Navidad y Nuevo Año, así lo demostró en el comercial para todo su público de las distintas plataformas. Hoy, RCN ofrece todo una gama de posibilidades de entretenimiento.

Artículos relacionados La casa de los famosos La casa de los famosos Colombia 2026: así van los habitantes elegidos de la tercera temporada

En 2025, se lanzó la app del Canal RCN y RCN Radio, además de otras sorpresas para el fiel público que por años se ha mantenido con la marca. RCN promete seguir creciendo y llegar a todas las audiencias.