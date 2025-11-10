Así se ve ahora Cami Pulgarín: impresiona con su cambio físico tras meses de transición

Ya ha pasado un considerable tiempo desde que la influencer Cami Pulgarín reveló los cambios que se mandó a hacer en su figura.

¿Qué pasó con Cami Pulgarín?

Cami Pulgarín dio a conocer que es una mujer trans. Luego de que anunció esta importante noticia en su vida, comenzó su transformación para sentirse bien con ella misma.

El apoyo hacia la creadora de contenido antioqueña ha sido notorio, especialmente el de su familia. La influenciadora ha dicho que sus allegados fueron parte de su proceso.

Entonces, la exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia ha ido mostrando su transformación con el paso de los meses. Precisamente, compartió un video y enamoró con su aspecto.

Cami Pulgarín y Carla Giraldo en La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

¿Cómo luce ahora Cami Pulgarín tras meses de cambio físico?

A través de una historia en su perfil oficial de Instagram, la influencer mostró lo contenta que se siente con su figura y lo segura que está de ser ella misma.

En el clip es posible observar el cambio físico de la paisa, quien decidió utilizar traje de piscina. Asimismo, tiene una larga cabellera de color castaño oscuro, la cual le combina a la perfección.

A continuación, el más nuevo video de Cami Pulgarín que asombró por el proceso que ha venido teniendo en su transformación de imagen:

¿Cómo ha sido la nueva vida de Cami Pulgarín?

Cami Pulgarín se volvió en el ejemplo de muchas mujeres trans, quienes han tenido que romper los estereotipos para mostrarse abiertamente ante el mundo.

Aunque, en su momento, comentó que no fue algo fácil, tomó la decisión de ser ella misma y eso le ha servido para crecer en los distintos ámbitos de su vida.

Cami Pulgarín antes | Foto del Canal RCN.

Después de su paso por La casa de los famosos Colombia, Pulgarín continuó enfocándose en sus redes sociales. Además, la joven tiene su propio espacio de podcast en el que charla con distintas personalidades, varias de ellas de la comunidad diversa.

Si bien es cierto que también hay detractores hacia la influencer, son más quienes están del lado de ella apoyándola y siguiéndola en cada paso que da.