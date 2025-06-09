Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así recuerda Cristiano Ronaldo a la mujer que le regalaba comida en su infancia

Antes de ser leyenda, Cristiano Ronaldo vivió momentos duros en Lisboa, donde un gesto de solidaridad lo ayudó a mantener la esperanza.

Cristiano Ronaldo jugando para el Al-Nassr
Cristiano Ronaldo es conocido mundialmente como CR7, una abreviatura que le han dado sus seguidores. (Foto: AFP / Fayez Nureldine)

Cristiano Ronaldo hoy es sinónimo de éxito, disciplina y talento, pero sus primeros años de vida estuvieron marcados por la escasez y las necesidades que le dieron la fuerza para salir adelante y convertirse en una figura referente a nivel mundial.

Sin embargo, en ocasiones recuerda esas anécdotas que han marcado su vida y que especialmente han moldeado su carácter, como su infancia en la que una mujer tuvo un papel fundamental.

¿Cómo fue la infancia de Cristiano Ronaldo lejos de su hogar?

Cristiano llegó a Lisboa a los 12 años para unirse al Sporting, donde compartía una pensión con chicos de su edad, y al no tener dinero suficiente estando lejos de casa, empezó a sentir su día a día no solo como un reto deportivo sino como un reto personal.

Tres mujeres y unas hamburguesas cambiaron para siempre la vida de Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo dejó Madeira a los 12 años para perseguir su sueño en Lisboa. (Foto: AFP)

Entre sus experiencias destaca un recuerdo que él mismo relata en algunas entrevistas en las que se sincera sobre estos episodios de su vida, en ellas, cuenta que algunas noches cuando sentía hambre y la comida escaseaba, junto a sus compañeros se acercaba a un local cercano de McDonald´s, en el que tres trabajadores se convirtieron en un apoyo inesperado.

Pues les regalaban las hamburguesas que sobraban al finalizar el turno y así podían saciar el hambre, un apoyo que Cristiano recuerda años después y es una muestra de humildad y del duro camino que tuvo que recorrer antes de convertirse en una estrella mundial.

¿Qué significa para Cristiano Ronaldo aquel gesto de solidaridad?

Para el delantero, esas hamburguesas no solo fueron alimento sino una manera de recordar que incluso en momentos de dificultar, siempre ha habido personas dispuestas a darle una mano amiga.

Además, aunque hoy su dieta es tan estricta, recuerda cada detalle, sabor y aroma de esas noches en las que la bondad hacia un par de niños era la protagonista.

Cristiano ha confesado que nunca olvidó a esas tres mujeres y que deseaba encontrarse con ellas para agradecerles de manera especial, su idea era invitarlas a cenar y devolverles el favor con gratitud y cariño.

¿Qué ha pasado con las mujeres que ayudaron a Cristiano Ronaldo?

Con el paso de los años, una de las trabajadoras fue identificada, su nombre es Paula Leca y al recordar esos días, aseguró que todo fue tan natural que jamás pensó estar ayudando a quien después se convertiría en el futbolista más reconocido en el planeta.

En su infancia, Cristiano pasó hambre y recibió apoyo inesperado en un McDonald’s.
Una hamburguesa significó esperanza para Cristiano Ronaldo en su juventud. (Foto: Mohammed Alshehri / AFP)

Contó incluso que Cristiano era uno de los niños más tímidos del grupo y que siempre esperaba pacientemente al final de la fila, después de que sus compañeros habían recibido su hamburguesa.

El encuentro según ella misma sería un momento emocionante, en la que fueron momentos que quedaron marcados en su memoria para siempre, una anécdota que reveló en varias ocasiones una historia de esfuerzo, humildad y pequeños actos de bondad que transformaron de alguna manera la vida de ambos.

