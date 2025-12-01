Así reaccionó Yina Calderón tras enterarse que Melissa Gate rompió en llanto en La Casa de Alofoke

Recientemente se viralizó en redes un momento en el que la influenciadora Melissa Gate rompió en llanto en el reality "La Casa de Alofoke" tras ser molestada por varios de sus compañeros. Una información que llegó hasta otro reality, La mansión de Luinny en donde está Yina Calderón y Karina García.

¿Cómo se enteró Yina Calderón que Melissa Gate lloró en La Casa de Alofoke?

Melissa Gate, Yina Calderón, Karina García y Mariana Zapata se han apoderado de las tendencias internacionales por sus particiones en La mansión de Luinny y La Casa de Alofoke.

Melissa entró hace pocos días a este reality de República Dominicana en donde no la ha tenido fácil, ya que algunos de sus compañeros se han juntado para 'hacerle la vida imposible'.

Precisamente, este hostigamiento hizo que la antioqueña rompiese en llanto. Una información que al parecer llegó hasta Yina Calderón por una dinámica de chats que tienen en La mansión de Luinny en donde se enteran de información del exterior.

Melissa Gate rompe en llanto en La casa de Alofoke. (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Yina Calderón al saber que Melissa Gate lloró en La mansión de Luinny?

Yina Calderón se encontraba en la cocina de La mansión de Luinny junto a Karina García cuando de la nada soltó que sabía lo de la llorada de Melissa Gate.

Melissa no se ponga a chillar en la otra casa. No, no, no, ¿cómo así que está chillando?

Sin embargo, aunque en principio se mostraba sorprendida por saber que Melissa Gate había llorado en el reality en el que está, no dudó en expresar de manera irónica que esperaba que lo siguiese haciendo.

Qué chille, háganla chillar.

¿Cómo reaccionó Karina García al enterarse que Melissa Gate lloró en reality?

Karina García por su parte al escuchar los comentarios de Yina Calderón se mostró sorprendida y miró a la cámara con un gesto de asombro.

Aunque prefirió ignorar los comentarios de Yina Calderón sobre la llorada que tuvo Melissa Gate en el otro reality de República Dominicana, sus gestos lo dijeron todo.

No obstante, prefirió no opinarle nada a Yina, esto debido a que ambas tienen amplias diferencias y hasta una enemistad por varios problemas en el pasado y lo sucedido en La casa de los famosos Colombia.