Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así reaccionó Yina Calderón al saber que un compañero de La mansión de Luinny gusta de ella

Yina Calderón dejó un tajante mensaje luego que se revelara las intenciones de uno de sus compañeros de La mansión de Luinny con ella.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Yina Calderón reaccionó al saber que tiene pretendiente
Yina Calderón tiene pretendiente en La mansión de Luinny. (Fotos Canal RCN y Freepik)

El nombre de la influenciadora colombiana, Yina Calderón, ha empezado a ser tendencia desde el pasado 29 de octubre tras el inicio del reality "La mansión de Luinny" en el que está participando junto a Karina García.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Yina Calderón al saber que tiene pretendiente en La mansión de Luinny?

Yina Calderón desde su llegada al reality fue tema de conversación por su extravagante outfit, seguido por no saludar a ninguno de sus compañeros y tercero por su primer conflicto con otra participante.

En las últimas horas la creadora de contenido ha sido tendencia en redes sociales luego que uno de sus compañeros confesara abiertamente que le gustaba la influenciadora huilense.

El participante que hizo esta confesión fue el dominicano Axel Buenísimo, quien le confesó a una de sus compañeras que le gustaba la personalidad de la influenciadora.

Este video se ha empezado a viralizar en diferentes páginas de entretenimiento hasta el punto que la cuenta oficial de Instagram de la influenciadora lo compartió.

Lo curioso fue que, junto al video en el que Axel hacía su confesión la cuenta de Yina colocó unas palabras como si hubiesen sido escritas por la misma influenciadora en las que dejaba claro que no había ido a buscar pareja allí.

No vine a enamorarme, vine a trabajar.

Artículos relacionados

¿Cuáles fueron las declaraciones de Axel Buenísimo sobre Yina Calderón?

Las declaraciones del creador de contenido dominicano fueron en medio de una conversación con una de sus compañeras, quien le decía que tenía sus precauciones con Yina.

Axel le confesaba que a él le gustaba ella y que le parecía que tenía una personalidad interesante, por lo que la invitaba a darle la oportunidad y no solo se dejara llevar por lo que decían de ella.

Ella me gusta, es bacanísima.

Sin embargo, estas palabras en tono amistoso no fueron bien recibidas por el equipo de redes de Yina Calderón quien de manera directa aseguró que la influenciadora solo había ido a trabajar a La mansión de Luinny.

Participante de La mansión de Luinny confesó que le gusta Yina Calderón
Concursante confesó que le gusta Yina Calderón. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Artículos relacionados

¿Yina Calderón y Karina García ya tuvieron su primer cruce en La mansión de Luinny?

Yina Calderón desde antes de ingresar a La mansión de Luinny fue enfática en asegurar que ella no iba a buscar pareja en este reality y que su misión era ser la villana de la competencia.

Precisamente, la influenciadora al ingresar al reality aseguró que toda historia necesitaba una villana y que en esta oportunidad ese rol iba a ser suyo.

Sin embargo, hasta el momento aunque ha tenido diferencias con varios participantes, su relación con Karina García con quien terminó su amistad en La casa de los famosos Colombia ha estado tranquila.

Fans de Karina García le quitarían su apoyo si perdona a Yina Calderón
Yina Calderón y Karina García no se han determinado en La mansión de Luinny. (Foto: Canal RCN)

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón Yina Calderón

Yina Calderón responde a fans de Melissa Gate: “Su fandom es muy intenso”

Yina Calderón rompió el silencio sobre los rumores con Melissa Gate y aseguró que el problema no es con ella, sino con sus seguidores.

Los planes de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno para el futuro profesional de sus hijos Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno revelaron las profesiones soñadas para sus hijos

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno sorprendieron al revelar qué profesiones les gustaría que sus hijos eligieran en el futuro.

Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025. Karina García

Participante de 'La mansión de Luinny' habría lanzado pulla contra Karina García, ¿qué le dijo?

Karina García, actual participante de 'La mansión de Luinny' contó detalles de cómo vivió este momento a pocas horas de su ingreso.

Lo más superlike

Jessi Uribe estrena ‘Dando Instrucciones’ y confesó qué canción lo hace llorar Jessi Uribe

Jessi Uribe estrena ‘Dando Instrucciones’ y confesó qué canción lo hace llorar

El cantante Jessi Uribe hizo sorprendente confesión de su nuevo álbum ‘Dando Instrucciones’ revelando qué canción lo hace llorar.

Valentina Taguado en MasterChef Celebrity 2025. MasterChef Celebrity Colombia

Valentina Taguado confesó a quién sacaría sin pensarlo de MasterChef Celebrity: "es mi competencia"

Murió Floyd Roger Myers Viral

Falleció el actor que interpretó a Will Smith en 'El príncipe del rap', esto se sabe

Mujer durmiendo Salud

¿Cuál es la mejor técnica para quedarse dormido rápidamente?, según la IA

Ninel Conde cambió el color de sus ojos con cirugía láser: así luce tras el procedimiento Talento internacional

Ninel Conde cambió el color de sus ojos de forma permanente: así luce con su nueva mirada