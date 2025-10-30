Así reaccionó Yina Calderón al saber que un compañero de La mansión de Luinny gusta de ella

El nombre de la influenciadora colombiana, Yina Calderón, ha empezado a ser tendencia desde el pasado 29 de octubre tras el inicio del reality "La mansión de Luinny" en el que está participando junto a Karina García.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón al saber que tiene pretendiente en La mansión de Luinny?

Yina Calderón desde su llegada al reality fue tema de conversación por su extravagante outfit, seguido por no saludar a ninguno de sus compañeros y tercero por su primer conflicto con otra participante.

En las últimas horas la creadora de contenido ha sido tendencia en redes sociales luego que uno de sus compañeros confesara abiertamente que le gustaba la influenciadora huilense.

El participante que hizo esta confesión fue el dominicano Axel Buenísimo, quien le confesó a una de sus compañeras que le gustaba la personalidad de la influenciadora.

Este video se ha empezado a viralizar en diferentes páginas de entretenimiento hasta el punto que la cuenta oficial de Instagram de la influenciadora lo compartió.

Lo curioso fue que, junto al video en el que Axel hacía su confesión la cuenta de Yina colocó unas palabras como si hubiesen sido escritas por la misma influenciadora en las que dejaba claro que no había ido a buscar pareja allí.

No vine a enamorarme, vine a trabajar.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Axel Buenísimo sobre Yina Calderón?

Las declaraciones del creador de contenido dominicano fueron en medio de una conversación con una de sus compañeras, quien le decía que tenía sus precauciones con Yina.

Axel le confesaba que a él le gustaba ella y que le parecía que tenía una personalidad interesante, por lo que la invitaba a darle la oportunidad y no solo se dejara llevar por lo que decían de ella.

Ella me gusta, es bacanísima.

Sin embargo, estas palabras en tono amistoso no fueron bien recibidas por el equipo de redes de Yina Calderón quien de manera directa aseguró que la influenciadora solo había ido a trabajar a La mansión de Luinny.

Concursante confesó que le gusta Yina Calderón. (Fotos Canal RCN y Freepik)

¿Yina Calderón y Karina García ya tuvieron su primer cruce en La mansión de Luinny?

Yina Calderón desde antes de ingresar a La mansión de Luinny fue enfática en asegurar que ella no iba a buscar pareja en este reality y que su misión era ser la villana de la competencia.

Precisamente, la influenciadora al ingresar al reality aseguró que toda historia necesitaba una villana y que en esta oportunidad ese rol iba a ser suyo.

Sin embargo, hasta el momento aunque ha tenido diferencias con varios participantes, su relación con Karina García con quien terminó su amistad en La casa de los famosos Colombia ha estado tranquila.