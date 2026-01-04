Así reaccionó Yeferson Cossio a la presencia de Ryan Castro en su festival de música electrónica

Yeferson Cossio sorprendió al reunirse con Ryan Castro en un festival de música electrónica.

Ryan Castro asiste a festival de música electrónica organizado por Yeferson Cossio. (Foto de Yeferson Cossio Canal RCN) (Foto de Ryan Castro - Mireya Acierto/AFP)

Artículos relacionados Andrea Valdiri Luto en la familia Valdiri Sepúlveda: en pleno inicio de año tuvieron que decir adiós a ser especial

¿Cómo reaccionó Yeferson Cossio con la visita de Ryan Castro en su festival de electrónica?

El festival se realizó en Cartagena y uno de los organizadores fue el propio Cossio, quien se mostró muy feliz de recibir al artista urbano en este espacio.

Para el influenciador, fue un honor que la primera vez que Ryan asistiera a un evento de este tipo fuera precisamente en el suyo.

Artículos relacionados Talento internacional Murió reconocido presentador de TV de programa de chismes: "dejas un vacío inmenso"

Las imágenes de ambos disfrutando del festival rápidamente se difundieron en redes sociales, generando opiniones divididas entre los internautas, especialmente porque a finales del año anterior Cossio había sido ingresado de urgencias al hospital para una intervención en el corazón.

A pesar de ese antecedente médico, el influenciador ha demostrado que sigue disfrutando de la vida nocturna y de las celebraciones.

Su presencia en el festival, acompañado de Ryan Castro, fue vista como una muestra de recuperación y de energía, aunque no faltaron quienes lo criticaron por no guardar reposo.

“Ryan Castro nunca había venido a un evento de electrónica y de primerazo vino al mío”, escribió Yeferson Cossio en su publicación.

Más allá de la música y la fiesta, Cossio volvió a ser tendencia por los gestos hacia su pareja Carolina Gómez.

El regalo de un exclusivo bolso Lady Dior, confeccionado artesanalmente en Italia, se convirtió en tema de conversación y reafirmó la imagen de lujo que rodea al influenciador.

Sin embargo, no todo fueron aplausos. Cossio ha recibido comentarios sobre sus declaraciones sobre Cami Pulgarín, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, al insinuar que era tan atractiva como su novia.

El evento no solo fue noticia por la presencia de Ryan Castro. Durante la celebración, Cossio se encontró con una mujer que, según él, era idéntica a Yina Calderón.

Artículos relacionados Maleja Restrepo Maleja Restrepo sorprendió a Tatán Mejía con una respuesta que causó revuelo: "Que me siga rompiendo"

El comentario desató una ola de reacciones en redes sociales, donde los internautas no tardaron en opinar sobre el parecido y en convertir el momento en tendencia.

Mientras tanto, Yina no se ha pronunciado sobre el divertido episodio, lo que ha mantenido la expectativa entre los seguidores de ambos influenciadores.