Así reaccionó Patty Grisales a la eliminación de Pichingo de MasterChef Celebrity

Patty Grisales le dedicó emotivo video y mensaje a Pichingo tras su salida de MasterChef Celebrity: "Tu casi sugar mommy".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Patty Grisales, Pichingo
Patty Grisales y Pichingo se conocieron en MasterChef | Foto del Canal RCN.

Diego Alexander Gómez, mejor conocido como Pichingo, se despidió de MasterChef Celebrity en la noche del 17 de noviembre tras un reñido reto de eliminación.

¿Cómo reaccionó Patty Grisales a la eliminación de Pichingo?

El humorista e improvisador se despidió de la competencia tras un reto en el que se enfrentó a Violeta Bergonzi, Carolina Sabino, Michelle Rouillard y Valentina Taguado.

En este reto de eliminación les tocó preparar dos platos, uno salado y uno dulce, en 75 minutos en donde cada uno intentó sorprender al jurado con su creatividad y sazón.

Sin embargo, para Belén, Nicolás y Jorge el plato de Pichingo fue el que más errores tuvo y por eso decidieron decantarse por él para que se despidiera de la competencia previo a la gran semifinal.

La salida de Pichingo provocó múltiples reacciones en sus compañeros, jurados y Claudia Bahamón, quienes lo despidieron con gran cariño y emotividad.

Asimismo, varios de sus excompañeros le enviaron mensajes a través de redes sociales, una de ellas fue la actriz Patty Grisales, quien no escatimó en elogios y palabras de cariño.

Hoy se va Pichingo, mi parcero.

Patty Grisales, Pichingo
Patty Grisales le dedicó emotivo mensaje a Pichingo tras su salida de MasterChef. (Foto del Canal RCN)

¿Cuál fue el video y mensaje que Patty Grisales le dedicó a Pichingo tras su salida de MasterChef?

Patty Grisales le resaltó a Pichingo su sentido del humor y personalidad durante toda la competencia, asegurándole que fue esto lo que les alegró la competencia y diferentes retos a más de uno.

El que llegó lejos, el que jugó limpio y el que siempre tenía un chiste para salvar el día.

La actriz también le reconoció su humanidad y bondad con las personas, expresándole su felicidad por haber conseguido una amistad así en su vida.

De igual forma, Patty bromeó con el supuesto amorío que tenían dentro del juego, recordándole que este mensaje y video con sus mejores momentos juntos era dedicado por su "suggar mommy".

Gracias por la amistad, por el humor y por hacerme la vida más alegre, siempre con ese corazón gigante. Tu casi sugar mommy, Patty Grisales.


Pichingo por su parte, no dudó en reaccionar en los comentarios y agradecerle por este gesto de cariño y amistad: "Gracias mi Patty".

¿Qué relación tuvieron Patty Grisales y Pichingo en MasterChef Celebrity?

Este mensaje de Patty Grisales a Pichingo dejó ver la gran amistad y cercanía que ambos lograron forjar a lo largo de MasterChef Celebrity.

El humorista en varias oportunidades molestó y coqueteó a Patty a modo de broma y así lo tomaron sus compañeros y televidentes, quienes se divertían con sus comentarios.

Si no te quieres perder la gran final de MasterChef Celebrity conéctate el próximo 25 de noviembre con la App y señala en vivo del Canal RCN.

