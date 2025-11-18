Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hijo de Martín Elías se pronuncia tras polémica por daño a la tumba del cantante

Martín Elías Jr envió un mensaje luego de los daños que le ocasionaron a la tumba de su padre y su abuelo.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Martín Elías Jr sobre su papá
Martín Elías Jr dedica mensaje tras pleito por tumba de su papá/Canal RCN/AFP

El artista Martín Elías Jr, hijo del fallecido cantante Martín Elías, se pronunció luego de la polémica que aborda la tumba de su padre y su abuelo Diomedes Díaz.

¿Qué dijo Martín Elías Jr sobre los daños a la tumba de su padre y su abuelo?

Por medio de sus redes sociales, el cantante decidió hablar sobre la controversia que se ha provocado por el más reciente daño que hubo a la tumba de los íconos vallenatos.

Martín Elías Jr sobre la tumba de su papá y su abuelo

El joven detalló que luego de varias investigaciones se dieron cuenta que los daños fueron provocados por una señora que se sentó sobre esta para tomarse una fotografía sin tomar las precauciones correspondientes y no porque alguien la atacara como muchos pensaban.

Destacó que entendía el amor que le brindaban a los cantantes por toda la admiración que sienten hacia ellos por su legado, pero hizo un llamado de atención al respecto.

¿Martín Elías Jr hizo un llamado de atención a los fanáticos de su papá y su abuelo?

El joven pidió discreción a la hora de visitar la tumba de los artistas pidiendo respeto sobre la memoria de estos y explicando que deben ser más cuidados a la hora de tomarse sus fotografías, pues entiende que no son actos de mala fe.

Martín Elías sobre la tumba de su padre

"Fuera muy preocupante si la persona que hizo estos daños hacia la tumba fuera con un mensaje de odi* o rencor hacia mi padre, que está en el cielo o hacia nosotros como familia (...) pero agradecerles por el cariño, pero la próxima vez que vayan tenga un poco más de cuidado en qué estructura poder apoyarse", expresó.

Asimismo, reiteró su agradecimiento hacia los fanáticos de los artistas que les demuestran constantemente todo su cariño.

Tras su declaración, varios internautas reaccionaron al respecto e indicaron lo respetuoso y maduro que fue con sus palabras sobre el tema.

Además, aprovecharon para llenarlo de elogios y buenos deseos en su carrera musical, con la que ha tenido una gran acogida entre sus fanáticos, que espera tenga el mismo éxito que su padre y su abuelo.

