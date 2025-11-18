Yina Calderón se despachó contra Manelyk González tras ser acusada de plagio

La presencia de Yina Calderón en La mansión de Luinny sigue generando controversia y dando de qué hablar en redes sociales, pues recientemente capturó la atención nuevamente tras enviar un contundente mensaje a Manelyk González.

¿Qué dijo Yina Calderón en contra de Manelyk González en La mansión de Luinny?

En medio de su estadía, la reconocida empresaria de fajas no perdió la oportunidad para posicionarse frente a las cámaras para dirigirse hacia la mexicana y dejarle claro su punto de vista frente a varios aspectos.

"Enviarle un mensaje a esta señora Mane, hey yo no sé qué te hice yo, regalarte una cadena de casi 5 millones de pesos, sin ningún interés, porque ni siquiera era buscando una amistad, desde ahí nunca más nos volvimos a hablar", fueron las palabras de la colombiana.

¿Cuál fue la contundente respuesta de Yina Calderón tras el comentario que recibió de Manelyk González?

De acuerdo con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, al menos por amabilidad, González no debió arremeter en su contra, pues antes de hacerlo hubiese recordado el costoso regalo que le dio, más aún, cuando se trató de un regalo que le dio su amiga Epa Colombia, además recordó cómo hace unas semanas la mujer se habría "burlado" de su ingreso en Stream Fighters

Manelyk González acusó a Yina Calderón de plagiarla. (Foto Canal RCN).

"Ahora sí me meto porque si me at4cas yo me voy a meter, las palabras no son de nadie, cuando yo dije las p3rras con las 3rras yo no sabía que ella las decía, pensé que decía las lindas con las linda, igual las palabras las puede utilizar todo el mundo", dijo la creadora de contenido.

A raíz de la respuesta de Calderón hacia la considerada 'Reina de los realitys', vale la pena recordar que todo surgió a raíz de un llamado de atención que hizo Luinny para, entre otras cosas, decirle a Yina que la frase "las p3rras con las p3rras" sería de autoría de la mexicana, por lo que segundos después procedió a exponer el video en el que esta última se pronunció al respecto.

"Estoy sufriendo de mucho plagio, a mí me gusta que digan lo que yo digo, mucho, me encanta, o sea, gente que me odia, siento que no lo hace, porque ah, lo dice Mane, sino porque en su cacahuate de cabeza, piensan que la gente va a pensar que son lo suficientemente inteligentes", dijo.

Yina se defendió de Manelyk luego de que la mexicana la acusara de plagiar su frase. Foto | Canal RCN.

La famosa frase que sería propiedad de Manelyk, fue mencionada por Yina durante una de las secciones que ella creó junto a una de sus compañeras de competencia.