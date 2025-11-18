Yina Calderón le pidió disculpas a Karina García por todo lo que le hizo y así reaccionó la paisa

La empresaria Yina Calderón le pidió disculpas a la influenciadora Karina García en La mansión de Luinny por todo lo que le hizo en La casa de los famosos Colombia.

¿Cómo reaccionó Karina García tras las disculpas de Yina Calderón?

La creadora de contenido se disculpó con la paisa pasada de tragos detallando que reconocía que la había traicionado en el reality como en varias ocasiones ha señalado por temas de números.

La influenciadora se desahogó con una de sus compañeras en La mansión de Luinny y le confesó que no creía en las disculpas de Yina por la forma en que lo hizo y porque sus fanáticos le recalcan que todo el tiempo la está criticando.

Señaló que ella no tiene resentimientos en contra de Yina Calderón, pero indicó que se le removieron varios sentimientos.

¿Qué dijo Yina Calderón tras conocer las declaraciones de Karina García luego de sus disculpas?

La empresaria indicó que sus disculpas fueron sinceras pese a haber estado tomada, aclarando que no lo hace por conveniencia como muchos creen.

"Me encargué de hacerle la vida muy compleja a Karina en último mes, no la soporté más y me fui en contra, peor una vez yo salgo del reality se cierra ese capítulo en mi vida y acá solo me importa que las dos somos colombianas y me agrada mucho que esté en el primer lugar sea mi amiga o no", expresó.

Recalcó que en sano juicio también puede pedirle disculpas detallando que sabe que se unió con otros de sus compañeros para hacerle "la vida imposible" en la competencia.

"En el reality sí nos pasamos, porque no solamente fui yo, pero ya, pero sí estuvo muy fuerte, pido disculpas porque sí nos pasamos , la embarré", agregó.

Explicó que sus disculpas no son para recuperar la amistad de Karina, sino porque considera que actúo mal contra la paisa en la competencia no solo por cómo fue con ella, sino por las alianzas que hizo para sacarla.

Karina García comentó que dejaran todo eso en el pasado y que pasaran la página.