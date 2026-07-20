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Así reaccionó Messi durante la discusión entre los argentinos y españoles

Se viralizó la reacción de Messi cuando Paredes arremetió en contra de los jugadores de España.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
messi en el mundial 2026
Messi ignoró discusión en el Mundial 2026/AFP: PATRICIA DE MELO MOREIRA/CHARLY TRIBALLEAU

El futbolista Lionel Messi protagonizó un viral momento luego de la final de Argentina versus España en la Copa del Mundo tras el enfrentamiento que hubo entre varios jugadores.

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¿Cómo reaccionó Lionel Messi tras discusión entre argentinos y españoles en el Mundial 2026?

Una vez se acabó el partido y se dio a España como campeona de la competencia, inesperadamente se dio un fuerte enfrentamiento entre los jugadores argentinos y españoles luego de que el futbolista Paredes arremetiera contra uno de sus rivales.

messi tras enfrentamiento en el mundial 2026

En medio de la pel*a que hubo entre los futbolistas, varios asistentes grabaron la reacción de Messi, provocando diversos comentarios en redes sociales y algunos memes al respecto.

En las grabaciones, desde ángulos diferentes, se observa a Messi simplemente observar el enfrentamiento tranquilamente a lo lejos y caminar por la cancha ignorando la situación y dejando que las cámaras lo enfoquen para luego romper en llanto por su derrota.

Cabe destacar que, cerca también estaba el español Lamine Yamal, quien mientras todos se enfrentaban él decidió arrodillarse y orar.

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¿Qué dijo Messi tras perder la final del Mundial 2026?

El futbolista compartió unas emotivas palabras a través de su cuenta de Instagram, donde destacó lo doloroso que fue perder, pero lo gratificante que fue poder llegar hasta allí y dar todo de él.

messi dedica palabras tras perder el mundial 2026

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Pero también me quedo con todo lo bueno. Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo", escribió.

Agradeció por cada saludo y cada mensaje, destacando que una vez más pudieron unir a todo un país y destacar el orgullo de ser argentinos.

Además, concluyó felicitando a los españoles por haber ganado, reconociendo su triunfo.

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Tras su revelación, logró millones de corazones y comentarios donde lo llenaron de elogios y felicitaciones por tantas alegrías.

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