Así reaccionó La Segura cuando su hijo Lucca comió sin ayuda por primera vez

La Segura e Ignacio Baladán derritieron los corazones de su comunidad digital al mostrar con emoción la primera vez que su hijo Lucca comió solo.

Lucca, hijo de La Segura cumple 9 meses. (Foto Canal RCN)

¿Cómo fue el momento en el que Lucca, hijo de La Segura e Ignacio Baladán, come solo?

En el tierno clip compartido en sus redes sociales, se ve a Ignacio tratando de darle de comer a su hijo una avena.

A Lucca se le notó que le encantó la avena porque agarró el recipiente y empezó a comer solo emocionando a Baladán y conmoviendo a La Segura.

La escena de Lucca disfrutando de su avena y tomando la iniciativa de comer por sí mismo refleja que está creciendo de manera sana y con un desarrollo adecuado para su edad.

Asimismo, la alegría de sus padres al presenciar este avance confirma que la crianza está siendo acompañada con amor y paciencia, lo que contribuye a que Lucca se desarrolle en un entorno seguro y lleno de estímulos que fortalecen su bienestar físico y emocional.

¿Qué le pasó en los dientes a La Segura?

Este tierno momento se da justo despúes de que La Segura se partiera un diente comenzando el año.

Aunque el percance fue bastante notorio y en fin de semana, La Segura logró recuperar su sonrisa al siguiente día.

Además, La Segura recibió críticas por no usar la faja que es indispensable después de realizarse la lipectomía, retoque estético que se hizo La Segura después de traer a Lucca al mundo.

La Segura explicó que se debía a que en el lugar que se encontraba hacía mucho calor y que también se descuidó con las comidas en las fiestas de fin de año.

Por otra parte, La Segura mostró su mapa de los sueños. Una herramienta que muchas personas utilizan como guía visual para plasmar sus metas y aspiraciones.

Con imágenes, frases y símbolos que representan aquello que anhela alcanzar, La Segura encontró en este ejercicio un camino para ordenar sus pensamientos y enfocarse en lo que realmente desea cultivar en los próximos meses.

Al hacerlo en compañía de Ignacio y Lucca, la experiencia adquirió un significado especial: cada meta trazada se conecta con la idea de construir un futuro sólido y lleno de bienestar para su familia.