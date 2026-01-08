Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Lorena Altamirano sorprendió al Flaco Solórzano con una romántica serenata que reafirmó su compromiso

Lorena Altamirano protagonizó un gesto romántico al dedicarle una serenata al Flaco Solórzano frente a un grupo de personas.

Lorena Altamirano sorprendió a su pareja.
Lorena Altamirano sorprendió a su pareja Fernando "El Flaco" Solórzano. (Fotos Canal RCN)

La actriz, modelo y exreina de belleza, Lorena Altamirano, derritió corazones en redes al mostrar el tierno gesto que tuvo con su pareja Fernando "El Flaco" Solórzano.

Lorena Altamirano reafirma su compromiso.
Lorena Altamirano reafirma su compromiso con "El Flaco" Solórzano. (Fotos Canal RCN)

¿Cómo fue el gesto que tuvo Lorena Altamirano con su pareja Fernando “El Flaco” Solórzano?

En el video, compartido en sus redes sociales, se ve como Lorena planeó junto al cantante de Herencia de Timbiquí una sorpresa para el actor.

En un restaurante decorado para la ocasión y con micrófono en mano, Lorena le dedicó unas palabras a su pareja en frente de un grupo de personas.

Lorena empieza diciendo que Fernando le propuso matrimonio en su viaje por Europa y que ese detalle era para reafirmar ese compromiso y para decirle que sí quiere hacer una vida junto a él, que sí quiere seguir construyendo y que sí quiere seguir respetándolo por el resto de la vida.

Además, Lorena resaltó que le parece importante que las mujeres tengan detalles y regalos con los hombres y que por eso invitó al reconocido artista para que le cantara.

“Negrito aceptó casarse conmigo”, escribió Lorena Altamirano en su publicación.

"El Flaco" no puede ocultar su emoción y alegría, no solamente por la visita del artista que admira bastante, sino por el gesto de Lorena.

Ambos reciben una sentida serenata ante la mirada expectante de los asistentes y cierran su compromiso con un emotivo beso que genera aplausos.

Finalmente, Lorena escribe en el video que su “negrito” aceptó ser su esposo.

La publicación tocó fibras y se llenó de comentarios de sus seguidores que no dudaron en desearles felicidad y estabilidad emocional en esta nueva etapa.

¿Lorena Altamirano estará en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026?

Así como Fernando “El Flaco” Solórzano vivió la experiencia de estar en La Casa de los Famosos Colombia, ahora es Lorena Altamirano quien se le mide al reto y confirma su participación en la tercera temporada del reality.

La actriz fue elegida gracias al respaldo del público, que con sus votos le abrió las puertas para convertirse en una de las nuevas habitantes de la casa más famosa del país.

Su ingreso este 12 de enero marca un nuevo capítulo en su carrera y en su vida personal, pues además de ser reconocida por su trayectoria artística y por la relación que mantiene con "El Flaco", ahora tendrá que enfrentarse a las dinámicas de convivencia, competencia y exposición que caracterizan al programa.

Lorena Altamirano y Fernando Solórzano se casarán este año.
Lorena Altamirano y Fernando Solórzano se comprometieron el año pasado. (Fotos Canal RCN)
