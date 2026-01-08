Jessi Uribe compartió curioso mensaje tras hablar de un segundo embarazo con Paola Jara

El cantante popular Jessi Uribe volvió a captar la atención de sus seguidores luego de compartir un curioso mensaje en redes sociales, justo después de referirse públicamente a la posibilidad de un segundo embarazo con su esposa Paola Jara. La publicación no pasó desapercibida y despertó curiosidad entre los internautas.

¿Qué dijo Jessi Uribe sobre un segundo embarazo con Paola Jara?

En las últimas horas, Jessi Uribe sorprendió al realizar una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, red social en la que acumula una gran cantidad de seguidores. Allí fue consultado sobre su int*midad con Paola Jara.

Jessi Uribe sorprende al hablar de un nuevo embarazo tras convertirse en papá. (Foto AFP: Frazer Harrison | Freepik)

Uno de sus fanáticos quiso saber si ya había estado con la cantante en lo que va del 2026, a lo que el artista respondió con una afirmación bastante particular.

“Ya casi le hago el segundo a Pao”, comentó el cantante, dando a entender que, debido a la frecuencia de sus encuentros, podría convertirse nuevamente en padre.

La respuesta de Jessi Uribe no pasó desapercibida y rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en especular sobre la posibilidad de un nuevo integrante en la familia del cantante y Paola Jara.

¿Cuál fue el curioso mensaje que Jessi Uribe compartió en redes tras hablar de un segundo embarazo?

Ahora bien, horas después de esta respuesta que generó gran revuelo en redes sociales, Jessi Uribe reapareció en sus redes sociales con un mensaje que causó aún más confusión entre sus seguidores, pues el artista mencionó que vienen meses bastante movidos tanto para él como para su esposa, Paola Jara, y que por tal razón se encontraba trabajando fuertemente.

“Trabajando pa’ lo que viene en un par de meses @paolajarapj”, escribió el artista junto a un video en el que enseñó su computador sobre el comedor de su casa.

Internautas mencionaron en redes que quizá la pareja se estaría preparando para recibir a un nuevo bebé, pero lo cierto es que todo parece indicar que ambos artistas se encuentran enfocados en ultimar detalles para iniciar sus respectivas giras musicales.