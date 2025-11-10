Así reaccionó la hija de Karina García tras su nueva y lujosa camioneta: "No me lo creo"

Isabella Vargas, hija de la influenciadora Karina García, se mostró muy feliz al recibir su nueva y lujosa camioneta tras cumplir sus 18 años.

¿Cómo reaccionó la hija de Karina García a su nuevo carro?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, compartió un video en el que se mostró presumiendo su nueva camioneta de color blanca, la cual adquirió junto a su mamá.

Según reveló la exparticipante de La casa de los famosos Colombia cada una dio la mitad del dinero para el vehículo, pues recordemos que la joven también trabaja en redes sociales y obtiene su propio dinero.

Karina García se encargó de hacer toda la gestión y sorprenderla en su cumpleaños.

"Todavía no me lo creo… ver este carro frente a mí me llena de una emoción difícil de explicar. No es solo un carro, es el reflejo de mi esfuerzo y de lo mucho que he creído en mí. Este carro es una forma de recordarme que sí puedo, que todo esfuerzo tiene sentido y que los sueños sí se alcanzan", escribió en la descripción de la publicación.

Señaló que está feliz, agradecida y lista para seguir construyendo su camino, destacando que no le cabe la felicidad en su cuerpo.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras en el nuevo carro de la hija de Karina García?

Tras su publicación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos por su nueva adquisición y le destacaron que espera que pueda disfrutarlo mucho, además le señalaron lo mucho que se lo merece, pues han sido testigos de todo el trabajo que ha realizado.

Por ahora, Isabella sigue entreteniendo a sus fanáticos con su contenido en redes sociales, mientras que Karina García sigue enfocada en educar a sus hijos, compartir tiempo con ellos y en sus respectivos proyectos, entre ellos su enfrentamiento en 'Stream Fighters 4' el próximo 18 de octubre en el Coliseo Live en Bogotá contra la mexicana Karely Ruiz, con quien se medirá en el ring de boxeo.